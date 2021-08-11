Delta變種威脅大 英國專家指無可能群體免疫

全球各國希望加快接種新冠疫苗，希望達至群體免疫。但有英國專家表示，因應Delta變種快速傳播及能感染完成疫苗接種人士，群體免疫已變得不可能。專家更警告，未來或會出現令完成疫苗接種人士更容易受感染的變種病毒。

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牛津疫苗小組負責人﹑牛津大學教授波拉德（Andrew Pollard）表示，新冠疫苗或會減慢病毒傳播速度，但由於Delta變種（即印度變種）具有高度傳播性，疫苗未能阻止其傳播。波拉德對國會會議上表示，完成疫苗接種人士仍有機會感染Delta變種，即尚未接種疫苗人士在未來都有機會染疫，認為如此情況下是無可能達至群體免疫。

按照定義，群體免疫即不論透過疫苗或感染，讓一定數量民眾對有關病毒產生抗體及免疫力，足以預防及抵抗感染，從而減低傳染其他沒有免疫力個體的機會，切斷個體間傳播的感染鏈。

波拉德警告，未來或會出現1種更易在已完成接種人士間傳播的新變種病毒，政府不應以達成群體免疫為接種計劃的目標。波拉德認為，未來半年是新冠疫情是否能夠穩定，由流行病（pendemic）轉為風土病（endemic）重要階段。

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英國周二（10日）宣布，周一（9日）新增逾2.3萬宗確診個案及146名患者離世，其中死亡人數為自3月12日的175死後最高。

責任編輯：李俊儀