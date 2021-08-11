▲ 【業績】希慎中期扭虧賺近5.2億 派中期息27仙

希慎 （00014） 公布中期業績。截至6月30止，希慎中期扭虧為盈，錄得溢利近5.2億元，相對去年同期虧損近26.3億元。經常性基本溢利以及基本溢利分別跌12.6%至11.8億元，每股基本盈利50仙，派中期息27仙，按年持平。

期內，希慎營業額18.3億元，按年倒退7%。毛利16.2億元，按年跌8.3%。

上半年商舖業務組合營業額跌8.9%至8.2億元，其中按營業額收取的租金有所增長，達5500萬元，升近1.8倍。希慎指，商舖租戶的業務於上半年均有改善，期内估計租戶銷售額的按年增幅，較本港整體零售業銷售額表現更佳。

寫字樓業務組合營業額減少5.1%至8.8億元，包括按營業額收取的租金200萬元。期內，香港寫字樓租賃市場續受疫情影響，但由於企業把握機會以較低成本搬遷或擴充業務，香港的寫字樓淨吸納量自2019年7月以來首次錄得正數，約為110,000平方呎。

希慎住宅業務組合的營業額減少13%至1.3億元。

於6月30日，其寫字樓及商舖業務組合的出租率分別為93%（承租率：95%）及97%（承租率：97%），住宅業務的出租率則為73%。

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責任編輯︰梁浩碩