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【疫市營商】百事可樂夥波士頓啤酒　推酒精飲品Hard Mtn Dew

商業 14:45 2021/08/11

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百事可樂和波士頓啤酒宣布聯手推出酒精飲品Hard Mtn Dew，預計將在2022年初上架。

百事可樂和波士頓啤酒宣布計劃開展業務合作，聯手推出酒精飲品Hard Mtn Dew，預計將在2022年初上架。

【Amazon】瑕疵商品令顧客受傷　亞馬遜9月起為賣家承擔索償賠款

CNBC報道，波士頓啤酒將負責研發和生產這款飲品，而百事可樂將負責銷售和推廣該產品。據悉，該款飲品酒精含量為5% ，且為零糖飲品。

報道指，多年來，百事可樂一直試圖拓展新的飲品種類，比如能量飲料，而該企也曾在去年10 月份暗示會考慮開拓酒類產品領域。根據市場數據分析機構Euromonitor International的數據，百事公司的碳酸飲料產品Mountain Dew在炭酸飲料市場中佔有約7%份額，排在第五位。

分析指出，波士頓啤酒的產品銷售正值陷入困境之際，故與可樂的合作，故對於波士頓啤酒來說，與事可樂的合作可為扭轉困境帶來一定幫助。惟根據行業追踪機構 IWSR 的數據，儘管去年總酒精消費量增長至近二十年來的最高水平，但整體啤酒銷量下降了 2.8%，相信百事及波士頓啤酒亦需面對一定挑戰。

【疫市招聘】美聯本周三再辦地區招聘會　前線年薪百萬招「新血」

【疫市營商】中小企7月營商氣氛續好轉　業務收益指數升1.5

責任編輯：蘇穎琪

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