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【三星發布會】三星摺機Galaxy Z Fold3 5G　首度搭載屏下鏡頭（有片+多圖）

科技 22:01 2021/08/11

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三星Galaxy Z Fold3 5G正式登場，就讓記者率先為大家實測一下！

近年各大電話品牌均投放大量資源，研發可摺疊屏幕手機。其中在2019年首推摺疊手機產品線的三星（Samsung），就表示已把摺疊手機列為手機事業的優先重點，更將不斷地推出新款摺疊產品，盼能鞏固其市場地位。終在今（11日），三星在Galaxy Unpacked發布會上宣布，再推出兩款全新摺疊手機，分別是：Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G。

【三星新品】三星推千吋巨型LED屏幕　內置AI處理器提升畫面質素

一如外界所料，Galaxy Z Fold3 5G採用5鏡頭設計，並首度搭載400萬像素屏下鏡頭。另外機面屏幕則搭載1,000萬像素鏡頭，以及1,200萬像素的後置三鏡頭。當用家使用主屏幕期間，400萬像素屏下鏡頭就會變成與屏幕相同顏色的「保護色」，鏡頭隨即消失在屏幕裡。

經過記者實測，遠距離觀看屏幕時，屏鏡頭的確能夠消失不見。若靠近看，就會看到猶如蜂巢一樣的馬賽克，不過整體來說，鏡頭已隱藏得不錯。

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至於屏幕方面，Galaxy Z Fold3 5G配置6.2吋機面屏幕和7.6吋可凹折主屏幕，兩款屏幕均配備Dynamic AMOLED 2X屏，亮度提升29%同時亦減少耗電量。主屏幕解析度為2208 x 1768、顯示密度為374ppi，畫面更新率也從上一代60Hz增至120Hz。

而新摺機的整體重量為271克，屏幕掀開時的機身長寬高分別為158.2mm x 128.1mm x 6.4mm，摺合後的機身長寬高則是158.2mm x 67.1mm x 14.4mm至16.0mm。

Galaxy Z Fold3 5G處理器採用Snapdragon 888，作業系統則搭載基於Android 11的OneUI 3.1版本，加強多工操作與手寫應用功能。電池容量為4400mAh，支援有線快充，以及Qi無線充電。

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S Pen Pro支援SmartThings Find功能

另外值得一提的是，Galaxy Z Fold3 5G成為首部支援S Pen的摺疊屏幕手機。全新的S Pen設有兩個型號，分別是：S Pen Fold Edition以及S Pen Pro。

S Pen Fold Edition是Z Fold3專用；而S Pen Pro則可透過藍芽裝置，應用在其他支援S Pen的Galaxy裝置，以及支援SmartThings Find功能。惟目前S Pen Pro只可在Galaxy Z Fold3 5G上使用，仍需待三星推出軟件更新，才可於Galaxy裝置之間切換連接使用。

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售價方面，Galaxy Z Fold3 5G為1,799.99美元（約14,007港元）起。香港方面，Galaxy Z Fold3 5G將於8月26日下午4時正起接受預訂，有關詳情將稍後公布。

【唔Like摺機】三星摺機發布在即　3.5萬鐵粉聯署盼Note系列回歸

另想了解更多Galaxy Z Flip3 5G資訊，可按【下一頁】。

記者：曾曉汶

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