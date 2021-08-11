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今日推介開拓藥業｜和黃醫藥、科通芯城、力勁科技、心通醫療、藥明生物最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/08/11

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恒生指數中午收報26661點，升55點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介開拓藥業 （09939） ，另亦會分析和黃醫藥 （00013） 、科通芯城 （00400） 、力勁科技 （00558） 、心通醫療 （02160） 、藥明生物 （02269） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
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港股 開拓藥業－B（09939） 和黃醫藥（00013） 科通芯城（00400） 力勁科技（00558） 心通醫療—B（02160） 藥明生物（02269） 石鏡泉

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【國泰業績】國泰航空半年虧損收窄至76億元　燃油對轉賺逾6億、每月燒錢縮至10億以下
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