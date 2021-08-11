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【業績】國泰半年虧損收窄至76億元　錄逾6億燃油對沖收益　

股市 12:15 2021/08/11

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【業績】國泰半年虧損收窄至76億元　錄逾6億燃油對沖收益　

國泰 （00293） 上半年虧損收窄，錄股東應佔虧損75.7億元，去年同期蝕98.7億元，每股虧損122.1港仙，不派中期息。國泰於業績報告表示，希望於今年第四季將可載客量最高調整至疫情前水平的30%；預計下半年貨運業務 繼續表現強勁。另外，集團期望將本年餘下時間的現金消耗降至每月10億元以下。截至6月底，國泰可動用的無限制用途流動資金328億元，按年升14.8%。

期內，虧損包括減值及相關支出5億元，主要是關於11架預料未能於退役或交還出租方前重新投入實質經濟服務的飛機及逾4億元的企業重組成本，撇除該等特殊項目後，國泰集團應佔上半年虧損66.6億元，去年同期為74億元。

期內，收益下跌42.7%至158.5億元，當中貨運收益佔大部分；由於耗油量減少，國泰航空的燃油成本總額減少48.7%至29.37億元，並錄燃油對沖收益6.25億元。

國泰上半年的客運收益為7.5億元，按年跌92.8%；收入乘客千米數減少95.8%，可載客量則減少85%。上半年運載乘客15.7萬人次，平均每日載客868人次，按年跌96.4%。運載率為18.9%，按年跌48.4個百分點。

貨運表現較好，收益達110.1億元，按年持平；貨物收益率上升24.4%至3.37元，運載率更升至81.4%的歷史高位，去年同期為69.3%。國泰航空又指，已在世界各地運送超過5000萬劑疫苗。

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編輯：吳敏芳

 

 


 

業績公布 港股 國泰航空 國泰航空（00293）

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