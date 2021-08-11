【國泰業績】國泰航空半年虧損收窄至76億元　燃油對沖轉賺逾6億、每月燒錢縮至10億以下

▲ 【業績】國泰半年虧損收窄至76億元 錄逾6億燃油對沖收益

國泰航空 （00293） 上半年虧損收窄，虧損按年收窄23%至75.7億元，相當於每股虧損122.1港仙，不派中期息。國泰航空預計，下半年貨運業務繼續表現強勁，而客運運力預計在第4季可回升至疫情前30%水平，有信心今年餘下月份每月現金消耗減至10億元以下。國泰航空年內多次融資，至6月底可動用的無限制用途流動資金增15%至328億元，最新燒錢步伐相當於國泰可多應付逾32個月。

國泰績後股價升1.9%，最新報6.32元，成交額1901萬元。

期內，國泰航空虧損包括減值及相關支出5億元，主要是關於11架預料未能於退役或交還出租方前重新投入實質經濟服務的飛機、逾4億元企業重組成本，撇除該等特殊項目後，國泰集團應佔上半年虧損66.6億元，去年同期為74億元。

期內，國泰航空收益按年跌42.7%至158.5億元，當中貨運收益佔大部分。由於耗油量減少，國泰航空的燃油成本總額減少48.7%至29.37億元，並錄燃油對沖收益轉賺6.25億元，去年同期燃油對沖虧損16億元。

國泰航空午後早段股價未有大變，最新升1%，暫報6.25元，成交1650萬元。

太古料上半年不再錄經常性虧損 國泰望虧損收窄，可見【下一頁】

國泰上半年的客運收益為7.5億元，按年跌92.8%；收入乘客千米數減少95.8%，可載客量則減少85%。上半年運載乘客15.7萬人次，平均每日載客868人次，按年跌96.4%。運載率為18.9%，按年跌48.4個百分點。

貨運表現較好，收益達110.1億元，按年持平；貨物收益率上升24.4%至3.37元，運載率更升至81.4%的歷史高位，去年同期為69.3%。國泰航空又指，已在世界各地運送超過5000萬劑疫苗。

國泰航空同時宣布，月底坐正香港太古集團主席、太古 （00019） 主席白德利將任國泰航空非常務董事，今年初已辭任國泰財務總裁的馬天偉，就不再擔任國泰航空非常務董事，任命於8月25日生效。

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編輯：吳敏芳