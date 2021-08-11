【宜家家居】IKEA首個零售及住宅項目中國開賣　設IKEA風格共用空間吸引買家

▲ Livat除了提供住宅單位外，亦有運動及工作的共用空間，融合IKEA的家具及裝修風格。（法新社圖片）

IKEA旗下的商場業務Ingka Centres即將在開始銷售其首個混合零售與住宅的地產項目。該項目位於中國長沙，首輪銷售預計將有逾500個單位推出市場。

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IKEA旗下的Ingka Centres在全球擁有45個購物商場，而在中國市場，品牌則以「Livat」為名。路透社報道，其董事總經理Cindy Andersen接受訪問時估計，中國長沙項目─Livat（薈聚）的住宅買家將會在2022年3月開始入伙。而該商場因疫情爆發，而延誤至上個月才正式開業。

▲ 中國長沙項目─Livat（薈聚）的住宅買家將會在2022年3月開始入伙。（Livat網站圖片）

疫情導致消費者更常網購，故Ingka Centres的策略亦把商場調整至娛樂及社交空間。Cindy Andersen指，現時長沙 Livat商場裡，有3分之1的租戶是零售商。7月份該商場已有95%出租率，350個租戶包括Decathlon、Uniqlo等。

長沙 Livat作為Ingka Centres首個提供住宅的項目，企業希望測試此收入來源的表現。Livat除了提供住宅單位外，亦有運動及工作的共用空間，裝修採用IKEA的家具，又融合IKEA的設計風格，希望可吸引現時在家工作的住戶。

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責任編輯：葉泳珊