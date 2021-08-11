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【港交所業績】港交所半年多賺26%至66.1億元創新高、中期息4.69元　次季盈利倒退

股市 12:25 2021/08/11

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香港交易所 （00388） 公布，上半年盈利按年增26%至66.1億元創新高，主要受惠於日均成交為歷來最高，令主要業務收入上升27%，計及投資收益，港交所半年總收入增24%至109億元。港交所擬宣派中期息4.69元，按年增26%，繼續相當於港交所每股中期盈利的90%。

港交所上半年收入、盈利齊創新高，但第二季港股氣氛轉差，港交所單計第二季表現也相對遜色。港交所於第二季總收入49.53億元，按年僅增4%、按季跌17%；由於去年同期投資收益佔比高，港交所今年第二季盈利更按年跌7%至27.7億元，按季就跌28%。

期內，港交所多項市場數據創出新高，包括：1）港股上半年日均成交增長60%至1882億元，2）滬股通、深股通日均成交增54%至1144億元人民幣，3）港股日均成交增1.3倍至481億港元，4）債券通日均成交增34%至266億元人民幣。

5月履新的港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所今年錄得歷來最佳半年度表現，並指雖然未來宏觀環境挑戰重重，但會沉著應對，繼續致力提升市場吸引力，回應客戶所需， 推動業務穩步向前。香港交易所將會繼續砥礪前行，昂然迎接挑戰、擁抱機遇。

港交所主席史美倫就稱，未來數月董事會將與管理團隊一同制定並完善集團戰略，能掌握機遇、應對挑戰。港交所現有3年戰略計劃由前任行政總裁李小加帶領制定，並於今年正式結束。

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港股 香港交易所（00388）

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