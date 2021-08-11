【聯想業績】聯想上季純利增1.19倍創新高　未來3年研發投入加倍（第二版）

▲ 【聯想業績】聯想上季純利增1.19倍創新高 午後股價曾升一成

聯想 （00992） 中午公佈截至6月底3個月的季績，聯想季內純利按年增1.19倍至4.66億美元，創歷史新高。聯想上季收入按年增長27%至169億美元，毛利率按年增長1.39個百分點至16.7%，主要因個人電腦及智能手機的平均售價上漲所致。聯想上季每股基本盈利4.02仙，按年升123.3%。

聯想午後升幅曾達一成，全日升7.5%，報8.02元，成交9億元。

董事長楊元慶表示，聯想未來3年研發投入加倍，將著力投資「新IT」，包括邊緣計算、人工智能、5G云網融合、智能物聯網等領域。他在內部信中又指，聯想從設備廠商到服務和解決方案提供商的轉型已經見到明顯的成效。

中電信中期純利按年增27% 明年起派中期息、芯片短缺致上半年項目滯後【下一頁】

以聯想業務類別分類，智能設備業務集團（IDG）收入按年增28%至146.6億元，當中，智能手機業務收入按年增64%，非個人電腦銷售按年增57%，佔IDG總收入18%。基礎設施方案業務集團（ISG）收入按年增14%至18億美元。方案服務業務集團（SSG）收入按年增38%至11.8億美元。扣除分部間抵銷，合計收入為169.3億美元。

按地區分類，聯想集團在中國市場銷量按年增54%，美洲地區總銷量則按年增39%。聯想執行副總裁兼中國區總裁劉軍在全員郵件中指，聯想中國PC銷量市場份額達到40%，智能產品、智能基礎設施和智慧服務業務的收入分別實現173%、58%和43%的按年增幅，3S業務佔總營收的比例超過25%。

展望未來，聯想表示，集團數字化和以服務為主導的轉型將繼續加速，未來5年個人電腦的潛在市場規模有望結構式增長，有望令聯想集團的全系列產品受益。

（第二版更新楊元慶、劉軍相關內容）

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編輯﹕賴奕羚