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【聯想業績】聯想上季純利增1.19倍創新高　午後股價曾升一成

股市 13:31 2021/08/11

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【聯想業績】聯想上季純利增1.19倍創新高　午後股價曾升一成

聯想 （00992） 中午公佈截至6月底3個月的季績，聯想季內純利按年增1.19倍至4.66億美元，創歷史新高。聯想上季收入按年增長27%至169億美元，毛利率按年增長1.39個百分點至16.7%，主要因個人電腦及智能手機的平均售價上漲所致。聯想上季每股基本盈利4.02仙，按年升123.3%。

聯想午後升幅曾達一成，最新仍升8%，暫報8.04元，成交5.39億元。

以聯想業務類別分類，智能設備業務集團（IDG）收入按年增28%至146.6億元，當中，智能手機業務收入按年增64%，非個人電腦銷售按年增57%，佔IDG總收入18%。

基礎設施方案業務集團（ISG）收入按年增14%至18億美元。

方案服務業務集團（SSG）收入按年增38%至11.8億美元。扣除分部間抵銷，合計收入為169.3億美元。

按地區分類，聯想集團在中國市場銷量按年增54%，當中，個人電腦市場份額增長超過13.9個百分點。美洲地區總銷量則按年增39%。

展望未來，聯想表示，集團數字化和以服務為主導的轉型將繼續加速，未來5年個人電腦的潛在市場規模有望結構式增長，有望令聯想集團的全系列產品受益。

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編輯﹕賴奕羚

港股 智能手機 聯想集團（00992）

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