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【業績】聯想上季純利按年增1.19倍　收入按年升27%

股市 12:29 2021/08/11

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聯想（00992）中午公佈截至6月底3個月的季績。

聯想 （00992） 中午公佈截至6月底3個月的季績，季內純利按年增1.19倍至4.66億美元，創歷史新高。收入按年增長27%至169億美元。毛利按年增長38%，毛利率按年增長139個基點至16.7%，主要因個人電腦及智能手機的平均售價上漲所致。每股基本盈利4.02仙，按年升123.3%。

以業務類別分類，智能設備業務集團（IDG）收入按年增28%至146.6億元，當中，智能手機業務收入按年增64%，非個人電腦銷售按年增57%，佔IDG總收入18%。基礎設施方案業務集團（ISG）收入按年增14%至18億美元。方案服務業務集團（SSG）收入按年增38%至11.8億美元。扣除分部間抵銷，合計收入為169.3億美元。

按地區分類，集團在中國市場銷量按年增54%，當中，個人電腦市場份額增長超過13.9個百分點。美洲地區總銷量則按年增39%。

聯想半日升7%，中午收報7.98元，成交額達3.53億。

展望未來，聯想表示，集團數字化和以服務為主導的轉型將繼續加速，有望令聯想集團的全系列產品受益。

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編輯﹕賴奕羚

港股 智能手機 聯想集團（00992）

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