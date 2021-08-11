小米手機要做全球第一 對小米股價有幾利好？
小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍發表公開演講，矢志要小米在三年內拿下全球第一。小米股價高開後掉頭下跌，早段低見27.1元，中午收市報27.25元。就中、長綫而言，小米的投資價值如何？獨立股評人唐牛為你分析，立即點擊收看／收聽。
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欄名 : 3分鐘睇股