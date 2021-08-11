【餐飲科技】天氣預報有助銷售？　美國Pizza Hut採用AI及天氣預報制定個人化點餐建議

▲ 美國 Pizza Hut 利用 AI 技術結合天氣預報，為顧客制定個人化點餐建議，增加消費者的用餐體驗。（AFP）

將科技融入餐飲業務己成為大勢，美國 Pizza Hut 更利用 AI 技術結合天氣預報，為顧客制定個人化點餐建議，增加消費者的用餐體驗。

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隨著 AI 技術及數據分析逐漸普及，Pizza Hut 也將兩者應用在業務中，希望提升銷售及客戶的用餐體驗。Pizza Hut 全球分析主管 Tristan Burns 早前接受外媒訪問時表示，公司早前設立獨立部門，專門開發餐飲科技，其中 AI 應用可分析客戶各種數據，如消費者喜好，系統甚至可根據客人的位置及當地的天氣，提供個人化點餐建議。

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Pizza Hut 在兩年前亦與數據分析公司 Contentsquare 合作，改善 APP 的使用體驗。公司為 APP 進行測試時，減少加入大量號召性用語（call to action），結果發現顧客在貢面的停留時間大增，同時他們將產品加到購物車的速度加快。公司預計，這個模式有望將銷售額增加約 700 至 800 萬美元。

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記者：廖淑瑩