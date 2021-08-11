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【餐飲科技】天氣預報有助銷售？　美國Pizza Hut採用AI及天氣預報制定個人化點餐建議

科技 11:58 2021/08/11

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美國 Pizza Hut 利用 AI 技術結合天氣預報，為顧客制定個人化點餐建議，增加消費者的用餐體驗。（AFP）

將科技融入餐飲業務己成為大勢，美國 Pizza Hut 更利用 AI 技術結合天氣預報，為顧客制定個人化點餐建議，增加消費者的用餐體驗。

【AI零售】屈臣氏AI粉底配對專家 香港率先登場

隨著 AI 技術及數據分析逐漸普及，Pizza Hut 也將兩者應用在業務中，希望提升銷售及客戶的用餐體驗。Pizza Hut 全球分析主管 Tristan Burns 早前接受外媒訪問時表示，公司早前設立獨立部門，專門開發餐飲科技，其中 AI 應用可分析客戶各種數據，如消費者喜好，系統甚至可根據客人的位置及當地的天氣，提供個人化點餐建議。

【疫市求生】英國試用新零售技術 網上實時顯示產品庫存 吸線下人流

Pizza Hut 在兩年前亦與數據分析公司 Contentsquare 合作，改善 APP 的使用體驗。公司為 APP 進行測試時，減少加入大量號召性用語（call to action），結果發現顧客在貢面的停留時間大增，同時他們將產品加到購物車的速度加快。公司預計，這個模式有望將銷售額增加約 700 至 800 萬美元。

【電能貨機】DHL向Eviation訂購12架全電能「Alice」 貨機 料2024年交付

記者：廖淑瑩

 

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