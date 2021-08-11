  • 31°C
香港時間 : 2021811日 (三) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】黑客盜走價值逾47億元加密貨幣　或成史上最大規模加密貨幣盜竊案

股樓投資 13:25 2021/08/11

分享：

加密貨幣盜竊案層出不窮，今年再有價值約6.1億美元（約47億元）加密貨幣被盜。據悉有黑客從跨區塊鏈交易協議「Poly Network」中，利用系統的漏洞，竊取了約值6億美元的加密貨幣，或有可能是「去中心化金融界」（DiFi）史上最大規模的盜竊行動。

Poly Network在Twitter發布公開聲明，指被黑客盜走的加密貨幣來自成千上萬的區塊鏈用戶，呼籲黑客與公司聯繫，並歸還盜走的加密貨幣。

據悉是次被盜走的比特幣中，有2.73億美元來自以太坊（Ethereum）；2.53億美元來自幣安智鏈（Binance smart chain）；另外有價值8,500萬美元的美元穩定幣USDC。Poly Network還指出，當中約值3,300萬美元的穩定幣Tether已被發行商凍結，因此黑客將=無法轉移。

另外Poly Network指出，@BinanceChain、@ethereum 和 @0xPolygon等皆受到影響，還要求被影響區塊鏈的礦工及加密貨幣交易平台，將黑客控制錢包地址加入黑名單。

【iM會客室】甚麼政策股才是避風塘？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

經濟 區塊鏈 以太坊 比特幣

下一篇文章

【回歸A股】中電信披露20家戰略投資者 華為B站有份參與
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【免費車票】慶祝本港運動員奧運創佳績 港鐵再送10萬張單程車票 明下午2時起開始登記
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【職場熱話】公司櫈分階級 高層坐椅要$9000 最差連椅背也沒有 網民：好不人道！
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【大行點睇】野村料科技股第四季回升　首選騰訊及阿里等6股
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【消費券熱話】女友無法用T&G付款 問港男借支付寶被拒後哭鬧 網民：店鋪加價 不要買
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【理財熱話】15k人工 父母要求每人要20%家用 樓主嘆「俾完佢哋連一萬蚊都冇」 網民建議：自己出去租屋企
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支
【BNO移民】抵英一個月找到理髮師工作 港爸分享生活開支