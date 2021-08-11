【加密貨幣】黑客盜走價值逾47億元加密貨幣　或成史上最大規模加密貨幣盜竊案

加密貨幣盜竊案層出不窮，今年再有價值約6.1億美元（約47億元）加密貨幣被盜。據悉有黑客從跨區塊鏈交易協議「Poly Network」中，利用系統的漏洞，竊取了約值6億美元的加密貨幣，或有可能是「去中心化金融界」（DiFi）史上最大規模的盜竊行動。

Poly Network在Twitter發布公開聲明，指被黑客盜走的加密貨幣來自成千上萬的區塊鏈用戶，呼籲黑客與公司聯繫，並歸還盜走的加密貨幣。

據悉是次被盜走的比特幣中，有2.73億美元來自以太坊（Ethereum）；2.53億美元來自幣安智鏈（Binance smart chain）；另外有價值8,500萬美元的美元穩定幣USDC。Poly Network還指出，當中約值3,300萬美元的穩定幣Tether已被發行商凍結，因此黑客將=無法轉移。

另外Poly Network指出，@BinanceChain、@ethereum 和 @0xPolygon等皆受到影響，還要求被影響區塊鏈的礦工及加密貨幣交易平台，將黑客控制錢包地址加入黑名單。

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编辑：李勝男