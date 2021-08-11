  • 30°C
香港時間 : 2021811日 (三) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET午市精點】恒指重上廿天線　詳細拆解新內房供地政策（附Time Code）

股市 12:30 2021/08/11

分享：

港股今早低開百點，恒生指數開報26491點，跌113點，早段反覆倒升過200點，指數重上20天線及26800點水平。不過後段升幅收窄，中午恒指收報26661點，升55點。消息指恒大 （03333） 可能會把整個恒大物業售予萬科  （02202）  牽頭財團，恒大物業  （06666）  升逾13%；萬科升逾7%。內房股集體向上，網傳內地集中供地政策再有變動，哪類房企最受惠？光大新鴻基證券策略師伍禮賢為你詳盡分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3029660

Time code

00：00 - 港股早市市況速報
00：43 - 港股市況分析　恒指見底反彈

03：04 - 內地集中供地政策再變 誰最受惠？
06：55 - 恒大擬出售物管給萬科牽頭企業 幫助多大？
09：28 - 股票推介：恒生銀行 （00011）
10：16 - 港股早市收市速報

＊＊＊

重溫今早9時《ET開市直擊》（開聲聽↓）

Time code

00：00 - 港股今日焦點速報　睇實北水點走
00：30 - 外圍市況速報　
02：15 - 美國參議院通過萬億基建方案　「收水」之路不遠矣？
05：25 - 港股市況速報＋北水盤路速報
06：15 - 港股市況預測　恒生指數區間範圍
07：55 - 話你知牛熊證街貨重倉區＋恒指街貨例的啟示性
10：45 - 小米 （01810） 矢志三年內做全球手機品牌一哥　對小米股價啟示
17：25 - 美團 （03690） 傳罰款金額10億美元有幾傷？
19：57 - 恒大證實出售資產刺激股價　短綫可跟車？
24：05 - 港股開市前市況速報
24：42 - ET個股推介：復星醫藥 （02196）
25：55 - 股票分析：龍湖集團 （00960） 股價前景分析
27：44  - 股票分析：新特能源 （01799） 股價前景分析
29：24  - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景分析
30：25  - 股票分析：長城汽車 （02333） 股價前景分析
31：15  - 股票分析：信達生物 （01801） 股價前景分析
31：59  - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景分析
33：05 - 港股開市後市況速報
34：20 - 水泥股板塊前景如何？有何推介？
35：28 - 股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景分析
36：25 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景分析
37：15 - 股票分析：海天國際 （01882） 股價前景分析
38：35 - 美股分析：Robinhood 值得買入短炒嗎？
40：25 - 股票分析：越秀交通基建 （01052） 股價前景分析
41：38 - 股票分析：新城悅服務 （01755） 股價前景分析
42：10 - 美國經濟前景點睇？美股短期見頂？
44：37 - 股票分析：長實集團 （01113） 股價前景分析
46：01 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景分析
47：54 - 股票分析：眾安在綫 （06060） 股價前景分析
48：41 - 股票分析：阜博集團 （03738） 股價前景分析
49：25 - 港股開市後市況速報
49：49 - 財經日誌提提你

欄名 : ET午市精點

最新專欄文章 更多

【ET午市精點】恒指於26300點徘徊 舜宇數據差拖低大市（附Time code）
2021/08/10
【ET午市精點】恒指於26300點徘徊 舜宇數據差拖低大市（附Time code）
【ET午市精點】恒指先跌後回升過340點 傳美團被罰款 勁彈7%
2021/08/09
【ET午市精點】恒指先跌後回升過340點 傳美團被罰款 勁彈7%
【ET午市精點】恒指悶市格局 芯片、電動車國策股最安全
2021/08/06
【ET午市精點】恒指悶市格局 芯片、電動車國策股最安全
【ET午市精點】恒指走勢反覆　遊戲股無懼官媒再發聲
2021/08/05
【ET午市精點】恒指走勢反覆　遊戲股無懼官媒再發聲
【ET午市精點】恒指反彈收復10天線　阿里績後逆市跌
2021/08/04
【ET午市精點】恒指反彈收復10天線　阿里績後逆市跌
恒大 港股 經濟 股票

上一篇文章

【業績】希慎中期扭虧賺近5.2億　派中期息27仙

下一篇文章

【業績】聯想上季純利按年增1.19倍　收入按年升27%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元 基投有名人之後（附短片）
【新股IPO】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元 基投有名人之後（附短片）
【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系　恒大證實正探討出售資產事宜　恒大升一成
【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系　恒大證實正探討出售資產事宜　恒大升一成
【小米股價】雷軍：小米目標3年成為全球第一 贈送小米首批用戶人均1999元紅包
【小米股價】雷軍：小米目標3年成為全球第一 贈送小米首批用戶人均1999元紅包
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌46點　騰訊ADR低港0.9%　北水吸55億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌46點　騰訊ADR低港0.9%　北水吸55億（不斷更新）