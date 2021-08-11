【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫　出文否認是馬雲妻子　馬雲：馬上報警（第二版）

▲ 【小米股價】雷軍憶述遭投資者「訓話一小時」引發獵巫 小米否認是馬雲妻子

小米 （01810） 周二舉行產品發布會，除了小米MIX4、小米平板5等新產品，創辦人兼董事長雷軍發表年度講話，再次回顧創業11年艱辛，包括提及2018年在香港上市時揚言為新股投資者「賺一倍」，股價卻先跌超過一半。雷軍稱，小米股價在低位時曾被一位投資者「當場訓話一個多小時」，雷軍有關言論引發「獵巫」，甚至有指訓話雷軍的馬雲妻子張瑛，引來小米急急否認。馬雲接受內地傳媒查詢時更表示會就傳聞馬上報警。

雷軍昨晚指，小米首日失守招股價時，已與拍檔躲在港交所交易大會堂內一個小儲物室內，不敢見人。

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雷軍再指，上市一年多後，小米股價於2019年9月低見8.28元，較招股價17元不止腰斬，坦言當時不太願見投資者。雷軍稱，當時有一名投資者執意要求會面，該投資者寒暄數句就稱「你們怎麼讓我賠這麼多錢」，然後從小米產品、管理一直訓話一個多小時。雷軍形容自己當時襯衣也濕了，他稱：

然後一個人坐在會議室，坐了很久，那一刻特別絕望。

有關言論在內地媒體引發熱議，有內媒引述不具名的消息指，該名投資者是馬雲妻子張瑛。

小米今早回應指「消息不實」，小米內部人士也指，雷軍重提事件沒有指責、沒有特別指向任何人和機構，只有表達一個群像，以此事鞭策自己。

小米近年在歐洲、印度發展成功，在內地也因華為淡出市場，市佔率有所提高，全球智能手機佔有率在上季更首次升至全球第二，雷軍最新揚言三年成為世界第一。小米最新股價27.25元。

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（第二版新增馬雲回應）

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編輯：麥德銘