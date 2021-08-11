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黑客攻擊PolyNetwork 偷走價值47億加密貨幣

環球社會熱點 11:33 2021/08/11

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黑客利用網絡漏洞盜走PolyNetwork價值超過6.04億美元（約47.1億港元）的加密貨幣

跨區塊鏈平台PolyNetwork周二（10日）宣布遭到黑客攻擊。黑客利用網絡漏洞盜走PolyNetwork價值超過6.04億美元（約47.1億港元）的加密貨幣，為近年較大規模的加密貨幣黑客盜竊行動。

【Bitcoin】南非兄弟捲走280億 料屬最大規模加密貨幣劫案 【下一頁】

PolyNetwork周二於社交媒體Twitter宣布，有黑客發動攻擊並將數億美元的加密貨幣資產轉移至獨立加密貨幣錢包。

據悉，黑客盜走總值超過6.04億美元的加密貨幣，包括價值2.67億美元（約20.8億港元）的2,858個以太幣（Ethereum）；價值超過2.52億美元（約19.7億港元）的6,610個幣安（Binance coin）；價值8,500萬美元（約6.63億港元）的美元穩定幣USDC。

馬斯克改稱接受比特幣買Tesla 已沽一成Bitcoin持貨 【下一頁】

日本虛擬貨幣交易所Mt.Gox2014年因遺失當時總值4.6億美元（約35.9億港元）的比特幣（Bitcoin），要倒閉及申請破產保護。而PolyNetwork是次上述失竊加密貨幣總值，甚至超越Mt.Gox遺失的比特幣總值。

PolyNetwork遭黑客攻擊後，幣安的發行商Tether宣布凍結黑客加密貨幣錢包内中價值3,300萬美元（約2.6億港元）的穩定幣。

而區塊鏈保安公司SlowMist也表示，已鎖定黑客的電郵、IP地址和裝置指紋等資料，並繼續努力追查黑客身份。

責任編輯：鄭錦玲

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