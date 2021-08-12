歸還一半PolyNetwork被偷加密貨幣 黑客：對錢無興趣 （第二版）

跨區塊鏈平台PolyNetwork周二（10日）宣布遭到黑客攻擊。黑客利用網絡漏洞盜走PolyNetwork價值超過6.04億美元（約47.1億港元）的加密貨幣，為近年較大規模的加密貨幣黑客盜竊行動。

（第二版更新黑客歸還近一半的加密貨幣）

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PolyNetwork周三（11日）表示，黑客已歸還2.6億美元加密貨幣，包括價值330萬美元（2574萬港元）的以太幣、價值超過2.56億美元（約19.97億港元）的幣安及價值100萬美元（780萬港元）的 Polygon。該公司尚有2.69億美元（約20.98億港元）的以太幣及8,400萬美元（約6.55億港元） Polygon未收回。

據悉，黑客利用其中一個區塊鏈發布長達3頁的問答，期間透露把近一半加密貨幣歸還的原因，「對金錢不是很感興趣」。黑客亦指，攻擊Poly Network的原因是向世界證明該公司存在安全漏洞，決定盜走數百萬美元的加密貨幣來證明，強調並非意圖製造恐慌。

PolyNetwork周二於社交媒體Twitter宣布，有黑客發動攻擊並將數億美元的加密貨幣資產轉移至獨立加密貨幣錢包。

據悉，黑客盜走總值超過6.04億美元的加密貨幣，包括價值2.67億美元（約20.8億港元）的2,858個以太幣（Ethereum）；價值超過2.52億美元（約19.7億港元）的6,610個幣安（Binance coin）；價值8,500萬美元（約6.63億港元）的美元穩定幣USDC。

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日本虛擬貨幣交易所Mt.Gox2014年因遺失當時總值4.6億美元（約35.9億港元）的比特幣（Bitcoin），要倒閉及申請破產保護。而PolyNetwork是次上述失竊加密貨幣總值，甚至超越Mt.Gox遺失的比特幣總值。

PolyNetwork遭黑客攻擊後，幣安的發行商Tether宣布凍結黑客加密貨幣錢包内中價值3,300萬美元（約2.6億港元）的穩定幣。

而區塊鏈保安公司SlowMist也表示，已鎖定黑客的電郵、IP地址和裝置指紋等資料，並繼續努力追查黑客身份。

責任編輯：鄭錦玲