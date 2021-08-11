【東京奧運】閉幕禮日本收視理想 東京都近半觀眾收看

日本東京奧運於周日（8日）完美落幕，當地有調查顯示，東京奧運閉幕禮收視理想，其中在東京都地區有近一半觀眾收看閉幕禮、大阪地區亦有逾4成觀眾收看。調查亦指，閉幕禮收視率僅次開幕禮，成東京奧運會收視率第2高項目。

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日本Video Research Ltd.數據指，日本放送協會 （NHK）於周日直播的東京奧運閉幕禮中，東京都地區最多有46.7%民眾收看閉幕禮，大阪地區亦有41.3%觀眾收看。

數據亦指，東奧閉幕禮成為整個奧運會收視率第2高的節目，僅次於7月23日的開幕禮。而東奧開幕禮平均收視率為56.4%，創自1964上屆東奧以來最高收視率。

此外，在奧運最後3日舉行的比賽當中，日本在棒球決賽尾段，成功擊敗美國贏得奧運金牌時，最多吸引關東地區39%觀眾收看。當美國隊在第9局最後一次發球時，NHK的收視率甚至達到44.2%。

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在北海道札幌舉辦的男子馬拉松上，日本選手大迫傑在最後2公里衝刺期間，吸引當地最多46.5%觀眾收看，最終他以第6名完成賽事。而NHK轉播該賽事的整體收視率為31.4%。

責任編輯：郭麗明