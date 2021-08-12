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【恒大3333】恒大傳悉售恒大物業予萬科財團　據報碧桂園服務亦有份　萬科：目前無可披露消息

股市 12:41 2021/08/12

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【恒大危機】市傳恒大將悉售恒大物業股權予萬科牽頭財團　

中國恒大 （03333） 證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括出售恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 的部分權益。本地媒體報道，中國恒大擬將恒大物業所有持股整個售予由萬科 （02202） 牽頭的企業。萬科回應內地傳媒查詢時指，目前沒有可披露信息。

內媒《財新》亦引述消息指，恒大物業正與多家企業接洽，除了萬科旗下萬物雲，也有碧桂園服務 （06098） 、深圳地鐵等，部分企業洽談時間已近一個月，交易股權比例尚不清楚。

恒大目前持有恒大物業約6成股權。恒大物業周三（11日）股價愈升愈有，午後升幅曾擴大至兩成，高見8.04元，3日間股價累升近6成，收報7.3元，升近9%，成交額達21.22億。萬科全日升5.3%，收報23.75元。

傳國資及民企擬入股恒大系　恒大證實正探討出售資產事宜　恒大升一成【下一頁】

恒大目前持有恒大物業約6成股權。報道稱，按恒大物業的市值及萬科現金及現金等價物來看，萬科雖然有能力收購整個恒大物業，但會是吃力，所以是次由萬科牽頭，集合數間企業一同收購恒大物業。

報道表示，萬科過去亦多次出手接貨其他內房的資產，包括去年8月斥資24億元收購泰禾集團（深：000732），並成第二大股東，而今年萬科亦計劃收購藍光發展（滬：600466）更多項目。

恒大物業於7月中發盈喜，預計上半年盈利大幅增長70%左右，主要是集團物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大幅增長。上半年集團總合約面積約8.1億平方米，總在管面積約4.5億平方米，較2020年12月31日新增合約面積約2.5億平方米，新增在管面積約1.5億平方米。

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港股 萬科企業（02202） 萬科 恒大物業（06666）

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