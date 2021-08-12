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【恒大3333】傳萬科、碧桂園與恒大物業因價格問題未有共識　已退出收購　恒大物業跌逾7%（第二版）

股市 15:08 2021/08/12

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市傳恒大將悉售恒大物業股權予萬科牽頭財團，惟因價格問題，據指萬及碧桂園已退出收購。

中國恒大 （03333） 證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括出售恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 的部分權益內媒《財聯社》引述知情人士指，萬科 （02202） 、碧桂園 （02007） 均與恒大物業洽談過，但因為價格等方面問題，兩者目前均未與恒大物業達成一致，暫已退出收購事宜。

受消息影響，恒大物業周四（12日）午後跌逾7%，現跌7.4%，報6.76元，成交額7.3億元；恒大跌逾8%，現跌5.8元。碧桂園服務跌4%，報61.8元，萬科跌逾2%，報23.2元，中國金茂微跌0.4%。

萬科：目前沒有可披露信息

早前有消息指，中國恒大擬將恒大物業所有持股整個售予由萬科牽頭的企業、據報碧桂園服務 （06098） 、中國金茂 （00817） 也是潛在買家之一。萬科回應指，目前沒有可披露信息。

另據內媒《財新》亦引述消息指，除了萬科旗下萬物雲，恒大物業也有與碧桂園服務、深圳地鐵、中國金茂等企業接洽，部分企業洽談時間已近一個月，交易股權比例尚不清楚。

傳國資及民企擬入股恒大系　恒大證實正探討出售資產事宜　恒大升一成【下一頁】

恒大目前持有恒大物業約6成股權。報道稱，按恒大物業的市值及萬科現金及現金等價物來看，萬科雖然有能力收購整個恒大物業，但會是吃力，所以是次由萬科牽頭，集合數間企業一同收購恒大物業。

報道表示，萬科過去亦多次出手接貨其他內房的資產，包括去年8月斥資24億元收購泰禾集團（深：000732），並成第二大股東，而今年萬科亦計劃收購藍光發展（滬：600466）更多項目。

恒大物業於7月中發盈喜，預計上半年盈利大幅增長70%左右，主要是集團物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大幅增長。上半年集團總合約面積約8.1億平方米，總在管面積約4.5億平方米，較2020年12月31日新增合約面積約2.5億平方米，新增在管面積約1.5億平方米。

（第二版更新了碧桂園及萬科傳退出收購）

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港股 傳統經濟股 萬科企業（02202） 萬科 恒大物業（06666）

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