【恒大危機】恒大傳悉售恒大物業予萬科財團、恒大物業漲9%　萬科：目前無可披露消息

▲ 【恒大危機】市傳恒大將悉售恒大物業股權予萬科牽頭財團

中國恒大 （03333） 證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括出售恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 的部分權益。本地媒體報道，中國恒大擬將恒大物業所有持股整個售予由萬科 （02202） 牽頭的企業。萬科回應內地傳媒查詢時指，目前沒有可披露信息。

恒大目前持有恒大物業約6成股權。恒大物業股價愈升愈有，午後升幅曾擴大至兩成，高見8.04元，3日間股價累升近6成，下午收報7.3元，升近9%，成交額達21.22億。

萬科全日升5.3%，下午收報23.75元。

傳國資及民企擬入股恒大系 恒大證實正探討出售資產事宜 恒大升一成【下一頁】

報道稱，按恒大物業的市值及萬科現金及現金等價物來看，萬科雖然有能力收購整個恒大物業，但會是吃力，所以是次由萬科牽頭，集合數間企業一同收購恒大物業。

報道表示，萬科過去亦多次出手接貨其他內房的資產，包括去年8月斥資24億元收購泰禾集團（深：000732），並成第二大股東，而今年萬科亦計劃收購藍光發展（滬：600466）更多項目。

恒大物業於7月中發盈喜，預計上半年盈利大幅增長70%左右，主要是集團物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大幅增長。上半年集團總合約面積約8.1億平方米，總在管面積約4.5億平方米，較2020年12月31日新增合約面積約2.5億平方米，新增在管面積約1.5億平方米。

相關文章：

【恒大系】恒大物業挫13%創上市新低 發盈喜料半年多賺7成

【恒大危機】恒大汽車盈警 上半年虧損擴大近一倍

【內房股】內房股集體急彈 融創潤地曾飈一成 升幅更勝恒大