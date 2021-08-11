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【阿里性醜聞】中紀委批酒桌文化潛規則　阿里巴巴逆市跌、青啤茅台酒股齊跌

股市 11:19 2021/08/11

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【阿里性醜聞】中紀委批酒桌文化潛規則　阿里巴巴逆市跌、青啤茅台酒股齊跌

阿里巴巴 （09988） 爆發職場性醜聞，女員工指控男上司強迫出差並多次性侵，阿里巴巴冷處理近一周引發內地批評輿論不斷，中紀委周二（10日）發表評論阿里巴巴事件，指斥職場潛規則根源在於「管理權的越界與異化」，不單要追究違法行為，中紀委稱要將「深層次的霸凌文化、酒桌文化等潛規則問題同樣要剷除」。

阿里巴巴周三股價逆市下跌，最多曾跌2%，最新跌幅仍近1%，報191.4元，成交逾10億元。

A股白酒股也告跌，貴州茅台（滬：600519）、五糧液（深：000858）跌逾1%，山西汾酒（滬：600809）跌2.2%。香港上市的啤酒股也逆市下跌，青島啤酒 （00168） 跌1.3%，百威亞太 （01876） 跌1.4%，華潤啤酒 （00291） 就升0.8%。

阿里巴巴鬧「性醜聞」 官媒旗下公眾號：要把資本關進籠子裡，可見【下一頁】

中紀委在官網刊發文章指，「阿里女員工被侵害」尚警方調查結論，但值得深思事件背後涉及的潛規則，並稱：

以「工作需要」為名、」強制出差」、勸酒灌酒，發生問題後應對處置漠不關心、無動於衷，說到底都是管理權的扭曲和病態的價值觀。不喝就被視為不給領導面子，不懂「規矩」，不通人情世故。為了避免遭遇霸凌和孤立，影響前途，很多人不得不裹挾其中，難以抗拒。

再加上人情文化糟粕，酒桌上談項目、靠吃喝溝通感情，如此「規則」潛滋暗長，劣幣驅逐良幣，一次次累積，最終演變成膽大妄為、有恃無恐的行為，突破法治、道德和人性的底線。

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編輯：麥德銘

港股 A股 中紀委 阿里巴巴 醜聞 阿里巴巴－SW（09988） 華潤啤酒（00291） 青島啤酒（00168） 百威亞太（01876） 山西汾酒（滬：600809）

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