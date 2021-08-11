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【新冠疫苗】英國75%成年人完成接種 9月開打加強劑

環球社會熱點 11:37 2021/08/11

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英國新冠疫苗接種進程屬全球最快之一，英國政府近日更宣布，逾75%成人已完成疫苗接種。英國首相約翰遜表示，高成人疫苗接種率是巨大國家成就，呼籲尚未接種疫苗人士盡快接種。英國衛生大臣賈偉德指，已開始預備下月開打疫苗加強劑。

以色列調查：新冠疫苗加強劑副作用或更輕微 【下一頁】

英國衛生和社會護理部（DHSC）宣布，英國已接種逾8,678萬劑疫苗，其中89%人士最少接種1劑，75%完成疫苗接種。約翰遜（Boris Johnson）形容，高接種率是一個英國民眾應該感到自豪的巨大國家成就。約翰遜再度呼籲，尚未接種疫苗人士盡快接種， 保護自己及所愛的人，讓所有人都能安全享受自由。

賈偉德（Sajid Javid）則表示，英國讓近9成成人最少接種1劑疫苗，已達到一個新的里程碑，英國正走向擺脫疫情，重回正常生活的路途。賈偉德指，政府正在等候英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）關於加強劑的最終建議，預料將在9月初開打，政府正制定計劃，去年12月首批接種疫苗人士將會優先接種。另外，當局或會在為50歲或以上人士接種加強劑時，同時接種流感疫苗。

美國或9月開打新冠疫苗加強劑 料體弱人士優先 【下一頁】

有英國疫苗專家認為或不需要接種加強劑，牛津大學教授波拉德（Andrew Pollard）表示，決定接種加強劑需經過科學審查。當有明確證據顯示已完成疫苗接種人士，住院或死亡數目有所增加時，才應考慮接種加強劑，但目前並未出現類似情況，沒有任何理由恐慌。

責任編輯：李俊儀

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