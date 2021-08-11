【A股布局】國內新成立基金水頭充足 市場估4000億等入市

表面看，過去數月A股指數無大起色，但原來自6月至今新成立的權益類基金規模超過4,000億元（人民幣，下同），而考慮到，後續還有不少明星基金經理即將集資，意味還將有相對充足的新增資金持續入市。

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數據顯示，按成立日計算，周一（9日），今年以來新成立的基金數量達1,047隻，募集金額超1.9萬億元，超過2019年全年的1.4萬億元。其中，經歷了4月、5月的低谷期後，基金發行逐漸回暖，至6月、7月募集金額分別超過2,838億元、2,441億元，目前正在發行的基金數量高達288隻，截至周三（11日）起，還有98隻基金進入發行流程。

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因此，基金經理手上彈藥充足。市場估計，6月以來，新成立的股票型、混合型基金已募得資金4,121億元，反映後市將有充足的資金支持A股市場。對於後市布局，不少基金經理表示，市場調整提供建倉機會，但對於一些估值偏高的板塊會相對謹慎。廣發基金經理劉格菘直言，待新產品成立後，會重點關注中長期成長性比較好、估值有提升空間、性價比較高的股份。

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在他看來，上半年A股的重要特徵是「強者恒強」，估值分化矛盾進一步凸顯，眾多行業已經不斷突破歷史最高估值。但是，這些高景氣板塊隱含的貼現水平有較大差異，某些板塊已體現了最樂觀的預期，從長期資產配置角度來看，可能已經到了不得不考慮資產性價比的階段。

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記者：林衛