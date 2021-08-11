【回歸A股】中電信披露20家戰略投資者 華為B站有份參與

中國電信（00728）回歸A股上市。日前公布新股認購結果及20家戰略投資者的名單，被形容為「史上最豪華的戰略配售天團」。

資料顯示，20家戰略投資者配售51.83億股，約佔綠鞋全額行使後本次發行總量的43.35%。戰略投資者包括，國家集成電路產業投資基金二期、中國國有企業結構調整基金、華為技術、「B站」嗶哩嗶哩（09626）、安恒信息、東方明珠、深信服等。

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其中嗶哩嗶哩獲配1.1億股，按照發行價每股4.53元（人民幣，下同）計算，共斥資約5億元，鎖定三件，而華為則獲配2.21億股，斥資近10億元，同樣鎖定三年。值得注意是，在港上市的中電信周三（11日）中午收報3.02港元，折合人民幣為約合2.5元，意味著A股發行價4.53元，較比港股價格高出81%。



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另外，中電信公布上半年賺177.4億元，按年升27.2，剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後，同比增長17%。市場普遍認為時下正熱的雲業務和5G，正在成為中國電信新的增長點。期內，智慧家庭收入達到72億元，同比增長32.9%，全屋WiFi、天翼看家用戶分別較去年同期增長99.5%和231.9%，智家平台納管的家庭終端已達到2.7億，同比增長78.1%，寬帶綜合ARPU達到46.8元，同比增長5.9%，智能家庭價值貢獻顯著提升。

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新興業務方面，上半年，中國電信產業數字化業務加速增長，收入達到501億元，同比增長16.8%，按照中國電信的業務分類，產業數字化業務包括雲、IDC、組網專線、物聯網、數字化平台和大數據等業務。

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記者：林衛