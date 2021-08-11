【美國疫情】懶理州長禁令 兩州學校行強制口罩令

美國新冠疫情反彈，但不少州長仍拒絕實行口罩令。由於當地迎來新學年，學生陸續重返校園，兩個州分有學校決定自行實施口罩令，強制所有師生在校園內需要佩戴口罩。美國總統拜登據悉支持有關學校的舉動，表示隨時會提供援助。

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兩大共和黨州長，佛羅里達州的德桑蒂斯（Ron DeSantis）及德州的阿博德（Greg Abbott）早前表明，禁止州內實行任何強制要求必須戴口罩的措施。然而，佛州布勞沃德縣（Broward County）的學校及德州達拉斯獨立學區 （Dallas Independent School District）表示，將要求師生在校園內強制戴口罩。德州首府奧斯汀（Austin）的學校亦計劃實行口罩令。

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達拉斯獨立學區表明，學區有權設立校方及其他教育機構合理及安全規定，保障教職員及學生的安全。當地有學校職員威脅，若無口罩令保護學生﹑老師及其他人士，將會提出請辭，部分學區官員更認為，阿博德的政策不適用於學區。

達拉斯縣長詹金斯（Clay Jenkins）周一（9日）表示，會要求地方法院阻止實行阿博德7月發出，有關禁止實行強制口罩令的命令。他表明不是希望與州政府為敵，只是想採取必要手段保護民眾，聯手對抗新冠肺炎病毒。

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德桑蒂斯得知州內有學校違令，威脅停止發放有關學區人員的薪酬，並在周二（10日）再次堅拒推行強制口罩令。美國總統拜登（Joe Biden）政府考慮為受影響人士提供補償，白宮發言人普薩基周二表示，政府會尋求方法支援及保障採取行動保護學區的老師及有關人員。

責任編輯：吳漢培