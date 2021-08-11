【榨菜一哥】涪陵榨菜上半年燒1億廣告費 業績無起色市值縮一半

話說，當紅時涪陵榨菜（深：002507）被國內投資者稱為「榨菜茅」，即股價表現拍得住A股股王貴州茅台（滬：600519），市值最高超過400億元（人民幣，下同）。資料顯示，在2020年6月底及12月底，均有300多家機構持有公司股份。

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然而，其後涪陵榨菜股價持續下行，周三（11日）收報29.55元，較最高位56.24元，足足縮水47.5%。由於股價不濟，直至今年6月底，持倉的機構股東僅剩下30家。

事實上，公司剛公布中期業績，表現依然未有大起色。儘管投入大筆廣告費用，收入增幅未及預期。同時，分析又指，榨菜的主要原材料青菜頭價格的上漲，將會在下半年集中體現，是否會對公司全年業績造成重大影響尚未可知。



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涪陵榨菜上半年收入13.47億元，同比增12.5%，淨利潤3.76億元，同比下降7%。單是第二季收入為6.38億元，同比降10.8%；淨利潤1.73億元，同比大跌27.6%。

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值得注意是，上半年銷售費用為3.39億元，同比增80.4%，主要為品牌宣傳費增加所致。期內的品牌宣傳費為1.67億元，佔總銷售費用的49%，據報道，公司在新媒體、電梯媒體、央視上分別投入了7,222萬元、5,013萬元、4,047億元，佔比分別為43.2%、30%、24.2%。

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記者：林衛