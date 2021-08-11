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【中概股】科技股女股神：中概股或持續低迷　對中國股票持「開放」態度

股樓投資 11:40 2021/08/11

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近期收到內地政府監管風波影響，中概股股價大跌，有「連登契媽」、「科技股女股神」之稱的Cathie Wood早前已經大手減持中國股票。本周二（10日）Cathie Wood表示，中國股票的估值在未來一段時間內或持續保持低迷，但她並不會將中國股票排除在考慮之外。

本港多隻科網股近期股價大幅折讓，吸引投資者趁機撈底。至於中國股票是否值得投資？Cathie Wood本周二在一個綫上會議上稱：「在我們觀察的所有領域，這些公司的市盈率和及估值結構見到下降，短時間內或難恢復，而且還會有更多下行空間。」不過，她相信在創新領域中，會找到一些非常有趣的公司，因此她將對中國股票持開放態度。

不過Cathie Wood已經接近清倉中概股，根據彭博數據顯示，截至本周一（9日），她旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK）管理的230億美元資產中，僅有0.18%投資於中國企業，遠遠低於2月時的8%。

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编辑：李勝男

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