【內房股】內房股集體急彈　融創潤地曾飈一成　升幅更勝恒大

屢傳財困的恒大 （03333） 出售資產一事有新進展，股價急反彈，一眾內房股價亦飈高，融創 （01918） 最新報22.45元，升11%；中國海外 （00688） 現升8.7%，最新報18.58元；潤地 （01109） 現升逾一成，最新報31.1元；新城發展 （01030） 、旭輝 （00884） 、龍湖 （00960） 亦分別升6%至8%。

傳國資及民企擬入股恒大系 恒大證實正探討出售資產事宜 恒大升一成【下一頁】

中金發布研究報告稱，內房行業的政策收緊及利潤率走弱等利淡因素已充分釋放，第二批集中供地項目利潤率已出現企穩回升跡象，認為雖然短期仍有部分城市可能調控加碼，或有房企中期業績增展較弱，以及房企出現信貸事件等風險，但考慮到板塊估值及倉位均已達歷史新低，認為對內房板塊不宜繼續太悲觀，內房股或迎來一波反彈行情。

另外，內地網媒界面新聞早前報道，據報多間「實力超強」的國資和民企，目前正與恒大「深入洽談」，甚至很快可作實。報道亦指，恒大有意為深圳城市更新項目尋找買家。據恒大年報，集團在深圳有55個城市更新項目。

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編輯：吳敏芳