德國護士用鹽水頂替疫苗 約8600人打錯針

▲ 德國北部有護士使用鹽水頂替新冠疫苗來為民眾打針，約有8,600人錯誤接種鹽水。

多國民眾都加快接種新冠疫苗，希望可應對變種病毒侵襲。但德國北部有護士使用鹽水頂替新冠疫苗來為民眾打針，約有8,600人錯誤接種鹽水而非疫苗。警方正接受調查事件。

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涉案護士隸屬紅十字會，於下薩克森州（Niedersachsen）弗里斯蘭（Friesland）的疫苗中心工作。護士今年3月至4月期間負責為多人接種新冠疫苗，但將疫苗換成鹽水為民眾注射。

當局沒有透露涉案護士的姓名和身份，但稱這名護士在社交媒體發帖時，會發表一些對疫苗持懷疑態度的言論，但仍在調查其犯案動機。

弗里斯蘭官員安布羅西（Sven Ambrosy）周二（10日）表示對事件感震驚，並於社交媒體Facebook宣布約有8,600名居民受影響打錯針。

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雖然注射鹽水對人體無害，但該段時間接種疫苗的德國人主要為長者及較易感染新冠肺炎的高危群體，未能及時接種新冠疫苗恐令他們染疫風險提高。

當局也並未透露有否拘捕或起訴涉案護士，但德媒透露當局已將此案交由負責調查有政治動機罪案的特別部門跟進。

責任編輯：鄭錦玲