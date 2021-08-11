紐約州長科莫涉性騷擾請辭 女副州長霍楚爾接任

▲ 多名女性指控紐約州長科莫性騷擾，科莫宣布自行請辭。

多名女性指控民主黨籍紐約州長科莫性騷擾，科莫面臨將被彈劾的壓力下，周二（10日）宣布自行請辭。而現任紐約副州長霍楚爾將接替科莫職位，成為紐約州首位女州長。

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紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）本月初發表長達165頁的報告，指63歲的科莫（Andrew Cuomo）最少騷擾11名女性，並向一名公開投訴的前僱員報復。詹樂霞更痛斥科莫創造了充斥恐懼和敵意的工作環境。

該州首府奧爾巴尼（Albany）警方更表示，前科莫員工科米索（Brittany Commisso）聲稱科莫曾觸摸其胸部及臀部並提出刑事起訴，警方正在調查。

科莫周二早上發表電視演説宣布請辭，表示自己的辭職將會在14日内生效。科莫隨即批評詹樂霞的報告，形容司法制度存在偏見與不公（a bias or a lack of fairness）。

科莫沒有承認自己曾性騷擾11名女性，認為他的行為屬可接受範圍。但他得悉11名女性可能感到遭冒犯，對她們致以深切歉意。

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科莫下台後，將會為現任副州長霍楚爾（Kathy Hochul）接替其職位。霍楚爾周二於Twitter發文認同科莫請辭的決定，又表示她曾在政府各個職級工作，已準備好以第57任州長身份領導紐約州。

科莫的醜聞愈演愈烈，甚至喪失民主黨内的支持。美國總統拜登（Joe Biden）、眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）、紐約州參議員兼參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、紐約市長白思豪（Bill de Blasio）等人都呼籲科莫辭職。

責任編輯：鄭錦玲