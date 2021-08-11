【iPhone13】蘋果新iPhone相機傳將大升級　新增影片版人像模式等3大功能

蘋果 iPhone 13 系列將於秋季面世，彭博報道，新 iPhone 相機將有重大升級，至少會新增3項重要相機和錄影功能，料將成為用戶從較舊機型升級的主要誘因。

報道指，今次新iPhone 升級將包括將具備影片版人像模式功能、名為ProRes較佳品質格式錄影能力、和一個與濾鏡類似的新系統，以改善照片視覺效果和色調。

外觀方面，iPhone 13 系列延續了先前版本的尺寸，iPhone 13/13 Pro 為6.1吋，iPhone 13 Mini 為 5.4 吋，iPhone 13 Max為 6.7 吋。新 iPhone 料將配更快的A15芯片，「瀏海」部分傳出將會縮小，寬度可以減少 30%，並且搭載高更新率螢幕。

iPhone 13 Pro／Pro Max機型料將會配備廣角＋超廣角＋長焦搭配的三鏡頭主相機，其中，超廣角鏡頭將升級，也同樣具備感光元件位移式光學影像穩定功能，並搭載LiDAR 光學雷達掃描儀。

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編輯：吳敏芳