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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數反覆升約百點　恒大系內房造好、科技股回吐（不斷更新）

股市 11:21 2021/08/11

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港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指升162點，港股今早低開百點，恒生指數開報26491點，跌113點，早段反覆倒升。恒大系造好，恒大 （03333） 早段升一成。至於科技股則見回吐，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 跌2%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：21】中紀委批酒桌文化潛規則　阿里巴巴逆市跌、青啤茅台酒股齊跌

【11：09】市場消息指恒大（003333）可能會把整個恒大物業售予萬科 （02202） 牽頭財團，恒大物業 （06666） 升逾13%；萬科升逾7%。

【11：06】中軟 （00354） 股價升逾3%，破頂高見15.9元。

【10：50】大市升幅收窄至約100點，企26700點水平；科指升不足0.1%，報6836點。

【10：46】微盟 （02013） 再升逾4%，高見11.32元；兌吧 （01753） 跌逾2%；中國有贊 （08083） 升近0.9%。

【10：41】內房股集體急彈　融創潤地曾飈一成　升幅更勝恒大

【10：39】京東健康 （06618） 升近6%；阿里健康 （00241） 升逾3%；平安好醫生 （01833） 逆市跌0.3%。

【10：34】中芯 （00981） 續跌逾2%，低見25.4元。中芯股東GIC Private Limited於8月4日通過上交所減持280萬公司股份，佔公司總股本的0.14%。

【10：28】恒大物業 （06666） 升幅擴大至近13%，高見7.64元；恒大 （03333） 升8%；恒大汽車 （00708） 升半成。

【10：18】美團 （03690） 早段跌逾2%後最新轉升，港股升近200點。

【10：16】康希諾生物 （06185） 跌逾9%，低見340.2元；復星醫藥 （02196） 跌近8%。

【10：14】大市升幅擴大至約165點，報26770點；科指轉升0.3%，報6852點。

【10：13】油價止跌反彈，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：02】恒指最新升約50點，報26654點。

【09：51】內銀股向上，四大內銀中，以建行 （00939） 、工行 （01398） 表現最好升2%；中行 （03988） 、農行 （01288） 分別升逾1%。

【09：44】恒大 （03333） 帶領下，一眾內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、萬科 （02202） 升逾6%；融創 （01918） 升逾7%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升逾2%

【09：41】ATMX向下，拖累大市再度回落，阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 轉跌0.5%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 轉跌1%。

【09：39】恒大 （03333） 升幅擴大至一成，高見6.58元；恒大物業 （06666） 升逾8%；恒大汽車 （00708） 升逾5%。

【09：38】越秀交通 （01052） 績後造好升13%，高見4.69元。越秀交通上半年扭虧為盈，股東應佔溢利4.7億元人民幣，去年同期蝕2.9億元，派中期股息0.2港元。

【業績】越秀交通扭虧賺4.7億人幣　派中期息0.2元

【09：36】恒指開市後轉升約10點，報26616點。科指跌0.6%，報6792點。

【09：34】舜宇光學 （02382） 未止跌，今早續跌逾2%；瑞聲 （02018） 跌逾1%。

【09：33】期指率先轉升。

【09：32】融創中國 （01918） 逆市升近7%，高見21.65元，成交1.8億元。

【09：31】統一 （00220） 股價績後跌近5%，早段低見7.53元。統一上半年純利跌逾20%至84.7億元人民幣，每股盈利19.62分人民幣，不派中期息。

【業績│內需股】統一中國上半年少賺兩成、原物料價格上漲累毛利率　不派中期息

【09：26】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績前隨市偏軟跌近0.5%。

【港股實名制】證監會擬2022年下半年推投資者識別碼

【09：24】恒大系續升，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 升4%；恒大汽車 （00708） 升逾2%。恒大昨晚證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車及恒大物業的部分權益。目前，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升　恒大證實正探討出售資產事宜

【09：22】恒生指數開報26491點，跌113點。恒生科技指數跌近0.5%，報6798點。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 逆市向好升0.8%及0.7%；美團 （03690） 回吐1%。

【小米股價】雷軍：小米目標3年成為全球第一 贈送小米首批用戶人均1999元紅包

【09：13】期指開報26370點，跌96點或近0.4%。

【08：58】恒指黑期跌約66點，報26458點；道指期貨跌7點，報35148點。

【08：49】hmvod︰10月上旬客戶可用比特幣支付每月會員費用

【07：45】理想汽車2015超額認購4.5倍　一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報26505點，跌99點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.11元，升0.31元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報481.61元，跌4.59元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國國會參議院高票通過1萬億美元基建法案，刺激道指及標指周二齊破頂，惟債息回升拖累納指偏軟。道指升162點，報35264點；納指跌72點，報14788點；標指升4點，報4436點。

【開市9點半】雷軍豪言小米3年內手機銷量全球第一　「港股實名制」擬推遲至2022年下半年推出

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

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