【港股市況】恒生指數低開113點後倒升　恒大系造好恒大升一成（不斷更新）

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【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系 恒大證實正探討出售資產事宜 恒大升一成
美股隔晚個別發展，道指升162點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約99點，恒指料開報26505點。滙豐 （00005） ADR折合報44.11元，升0.31元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報481.61元，跌4.59元或0.9%。
財經日誌︰
即市走勢︰
【09：44】恒大 （03333） 帶領下，一眾內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、萬科 （02202） 升逾6%；融創 （01918） 升逾7%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升逾2%
【09：41】ATMX向下，拖累大市再度回落，阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 轉跌0.5%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 轉跌1%。
【09：39】恒大 （03333） 升幅擴大至一成，高見6.58元；恒大物業 （06666） 升逾8%；恒大汽車 （00708） 升逾5%。
【09：38】越秀交通 （01052） 績後造好升13%，高見4.69元。越秀交通上半年扭虧為盈，股東應佔溢利4.7億元人民幣，去年同期蝕2.9億元，派中期股息0.2港元。
【09：36】恒指開市後轉升約10點，報26616點。科指跌0.6%，報6792點。
【09：34】舜宇光學 （02382） 未止跌，今早續跌逾2%；瑞聲 （02018） 跌逾1%。
【09：33】期指率先轉升。
【09：32】融創中國 （01918） 逆市升近7%，高見21.65元，成交1.8億元。
【09：31】統一 （00220） 股價績後跌近5%，早段低見7.53元。統一上半年純利跌逾20%至84.7億元人民幣，每股盈利19.62分人民幣，不派中期息。
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【09：26】港交所 （00388） 將於今早公布業績，股價績前隨市偏軟跌近0.5%。
【09：24】恒大系續升，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 升4%；恒大汽車 （00708） 升逾2%。恒大昨晚證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車及恒大物業的部分權益。目前，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。
【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升 恒大證實正探討出售資產事宜
【09：22】恒生指數開報26491點，跌113點。恒生科技指數跌近0.5%，報6798點。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 逆市向好升0.8%及0.7%；美團 （03690） 回吐1%。
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【09：13】期指開報26370點，跌96點或近0.4%。
【08：58】恒指黑期跌約66點，報26458點；道指期貨跌7點，報35148點。
【08：49】hmvod︰10月上旬客戶可用比特幣支付每月會員費用
【07：45】理想汽車2015超額認購4.5倍 一手中籤率50%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報26505點，跌99點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.11元，升0.31元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報481.61元，跌4.59元或0.9%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美國國會參議院高票通過1萬億美元基建法案，刺激道指及標指周二齊破頂，惟債息回升拖累納指偏軟。道指升162點，報35264點；納指跌72點，報14788點；標指升4點，報4436點。
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責任編輯︰梁浩碩