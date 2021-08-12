【恒指夜期+ADR】夜期升11點　騰訊ADR收市回穩　北水吸56億（不斷更新）

內地傍晚突傳消息，指中銀保監將針對互聯網保險亂象展開專項整治工作，為近期最新監管進展，伸延到互聯網保險，據外電報道指，消息一度令美國上市的中概股下跌，甚至連百濟神州亦跌，憂慮監管擴至其他行業，不過，環球藥企例如輝端亦同時下跌，未必是監管原因。市場情緒尾市回穩，騰訊ADR折算收報484.78港元，較港高0.2%。夜期收市升11點，收報26556點。

即睇港股ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.55 +1.1% 百度美股 160.39 -1.2% 騰訊ADR 484.77 +0.2% 阿里巴巴美股 189.49 -0.9% 網易美股 144.68 +0.3% 京東美股 276.42 -1.8%

港股持續反彈，北水連續第四日淨流入，今日吸資56.3億元，吉利 （00175） 吸逾10億元，美團 （03690） 、中移動 （00941） 及郵儲銀行 （01658） 各吸逾4億元，騰訊 （00700） 有近3億元淨入，恒大物業 （06666） 亦吸逾2億元。至於淨流出，中芯 （00981） 遭北水減倉逾4億元。

北水資金流向：

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港股低開倒升。恒指低開113點，其後曾升最多216點，升至26800點水平，惟科技股回吐，大市升幅收窄，恒生指數收報26660點，升54點，成交1535億元。恒生科技指數跌0.1%，報6820點。恒大系上升，恒大 （03333） 升近8%；恒大物業 （06666） 升近9%。科技股回吐，小米 （01810） 跌2%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【北水基金】6月至今北水基金吸逾4千億元 勢成中港股市新動力

【反外國制裁法】邱騰華：港區國安法實施未令在港外商減少

即市走勢︰

【23：42】夜期跌25點

【21：50】夜期升82點

【18：03】恒指夜期跌14點，報26531點，低水129點。

【16：41】心瑋醫療次日招股暫錄124億元孖展 超購109倍

【16：29】理想汽車暗盤早段跌逾2% 每手暫蝕約300元

【16：10】恒生指數收報26660點，升54點，成交1535億元。恒生科技指數跌0.1%，報6820點。恒大系上升，恒大 （03333） 升近8%；恒大物業 （06666） 升近9%。科技股回吐，小米 （01810） 跌2%。

【16：04】中國7月新增貸款1.08萬億元人民幣，低於預估的1.2萬億元人民幣，前值為2.12萬億元人民幣。貨幣供應量M2按年增加8.3%，預估為8.7%，前值為8.6%。社會融資規模增量1.06萬億元人民幣，預估為1.7萬億元人民幣，前值為3.67萬億元人民幣。

【16：00】恒生指數U盤前升11點，報26617點。

【15：29】中電信 （00728） 升近6%，高見3.07元；中移動 （00941） 升2%；聯通 （00762） 升逾1%。

【15：09】港股尾市升約50點；報26656點。

【15：00】上證全日升近0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌0.9%。

【14：55】中興 （00763） 跌逾7%，低見28.15元，成交3.8億元。

【14：48】恒指於26600點水平窄幅上落，最新報26607點，升1點。

【14：45】比亞迪：從未表示向Tesla供應刀片電池

【14：27】ATMX拖累大市，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別跌逾1%。

【14：20】康希諾生物 （06185） 續尋日內底，最新跌逾14%，低見323元。

【14：16】大市最新轉跌約10點，報26594點；科跌近0.3%，報6811點。

【13：31】順騰 （00932） 升逾四成，高見0.204元，成交602萬元，暫為升幅最大股份。

【13：19】國泰 （00293） 績後升近2%，高見6.32元。

【13：17】康希諾生物 （06185） 午後跌幅擴大至12%，低見330元；復星醫藥 （02196） 跌近11%，低見58.75元。

【13：15】港交所 （00388） 績後反覆向好，最新升1%，報521元。

【13：08】恒大系午後升幅再擴大，其中恒大物業 （06666） 升逾18%，高見7.95元；恒大 （03333） 升一成；恒大汽車 （00708） 升逾11%。另一方面，恒騰 （00136） 則逆市跌逾3%。

【13：07】光大水務上半年多賺36% 中期息增逾5成派5.75港仙

【13：06】吉利 （00175） 午後升4%，高見28.6元；比亞迪 （01211） 逆市跌0.2%；長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 分別升0.3%。

【13：01】中國中藥 （00570） 復牌跌逾12%，低見3.98元。中國中藥公布，接獲國藥香港通知，其已決定不會推進可能私有化。

【13：00】恒指午後初段升幅略收窄至約30點，報26636點；科指轉跌近0.1%，報6825點。

【12：43】完美醫療﹕受惠於消費券計劃 一星期內銷售合同金額增長逾2成

【12：43】希慎中期扭虧賺近5.2億 派中期息27仙

【12：30】聯想上季純利按年增1.19倍 收入按年升27%

【12：30】國泰半年虧損收窄至76億元 錄逾6億燃油對沖收益

【12：25】港交所半年多賺26%至66.1億元創新高、中期息4.69元 次季盈利倒退

【12：09】中國中藥：不會推進可能私有化 午後復牌

【12：00】恒生指數半日升55點，報26661點，成交近860億元。恒生科技指數升不足0.1%，報6833點。ATMX逆市偏軟；恒大系、內房股齊造好，其中恒大物業 （06666） 升逾16%。

【11：58】康希諾生物 （06185） 、復星醫藥 （02196） 跌幅齊擴大至一成。

【11：48】力勁科技 （00558） 升逾5%，破頂高見24.3元。

【11：40】恒指中午收市前升約100點，報26705點；科指升近0.3%，報6846點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.3%；深證升近0.2%；創業板指跌近0.4%。

【11：21】中紀委批酒桌文化潛規則 阿里巴巴逆市跌、青啤茅台酒股齊跌

【11：09】市場消息指恒大（003333）可能會把整個恒大物業售予萬科 （02202） 牽頭財團，恒大物業 （06666） 升逾13%；萬科升逾7%。

【恒大危機】市傳恒大物業悉數售予萬科牽頭財團 恒大物業飈逾一成

【11：06】中軟 （00354） 股價升逾3%，破頂高見15.9元。

【10：50】大市升幅收窄至約100點，企26700點水平；科指升不足0.1%，報6836點。

【10：46】微盟 （02013） 再升逾4%，高見11.32元；兌吧 （01753） 跌逾2%；中國有贊 （08083） 升近0.9%。

【10：41】內房股集體急彈 融創潤地曾飈一成 升幅更勝恒大

【10：39】京東健康 （06618） 升近6%；阿里健康 （00241） 升逾3%；平安好醫生 （01833） 逆市跌0.3%。

【10：34】中芯 （00981） 續跌逾2%，低見25.4元。中芯股東GIC Private Limited於8月4日通過上交所減持280萬公司股份，佔公司總股本的0.14%。

【10：28】恒大物業 （06666） 升幅擴大至近13%，高見7.64元；恒大 （03333） 升8%；恒大汽車 （00708） 升半成。

【10：18】美團 （03690） 早段跌逾2%後最新轉升，港股升近200點。

【10：16】康希諾生物 （06185） 跌逾9%，低見340.2元；復星醫藥 （02196） 跌近8%。

【10：14】大市升幅擴大至約165點，報26770點；科指轉升0.3%，報6852點。

【10：13】油價止跌反彈，中石油 （00857） 升逾3%；中海油 （00883） 升2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【10：02】恒指最新升約50點，報26654點。

【09：51】內銀股向上，四大內銀中，以建行 （00939） 、工行 （01398） 表現最好升2%；中行 （03988） 、農行 （01288） 分別升逾1%。

【09：44】恒大 （03333） 帶領下，一眾內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、萬科 （02202） 升逾6%；融創 （01918） 升逾7%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升逾2%

【09：41】ATMX向下，拖累大市再度回落，阿里巴巴 （09988） 跌2%；騰訊 （00700） 轉跌0.5%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 轉跌1%。

【09：39】恒大 （03333） 升幅擴大至一成，高見6.58元；恒大物業 （06666） 升逾8%；恒大汽車 （00708） 升逾5%。

【09：38】越秀交通 （01052） 績後造好升13%，高見4.69元。越秀交通上半年扭虧為盈，股東應佔溢利4.7億元人民幣，去年同期蝕2.9億元，派中期股息0.2港元。

【業績】越秀交通扭虧賺4.7億人幣 派中期息0.2元

【09：36】恒指開市後轉升約10點，報26616點。科指跌0.6%，報6792點。

【09：34】舜宇光學 （02382） 未止跌，今早續跌逾2%；瑞聲 （02018） 跌逾1%。

【09：33】期指率先轉升。

【09：32】融創中國 （01918） 逆市升近7%，高見21.65元，成交1.8億元。

【09：31】統一 （00220） 股價績後跌近5%，早段低見7.53元。統一上半年純利跌逾20%至84.7億元人民幣，每股盈利19.62分人民幣，不派中期息。

【業績│內需股】統一中國上半年少賺兩成、原物料價格上漲累毛利率 不派中期息

【09：26】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績前隨市偏軟跌近0.5%。

【港股實名制】證監會擬2022年下半年推投資者識別碼

【09：24】恒大系續升，恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 升4%；恒大汽車 （00708） 升逾2%。恒大昨晚證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車及恒大物業的部分權益。目前，尚未確定或訂立任何具體計劃或正式協議。

【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升 恒大證實正探討出售資產事宜

【09：22】恒生指數開報26491點，跌113點。恒生科技指數跌近0.5%，報6798點。騰訊 （00700） 、小米 （01810） 逆市向好升0.8%及0.7%；美團 （03690） 回吐1%。

【小米股價】雷軍：小米目標3年成為全球第一 贈送小米首批用戶人均1999元紅包

【09：13】期指開報26370點，跌96點或近0.4%。

【08：58】恒指黑期跌約66點，報26458點；道指期貨跌7點，報35148點。

【08：49】hmvod︰10月上旬客戶可用比特幣支付每月會員費用

【07：45】理想汽車2015超額認購4.5倍 一手中籤率50%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報26505點，跌99點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.11元，升0.31元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報481.61元，跌4.59元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國國會參議院高票通過1萬億美元基建法案，刺激道指及標指周二齊破頂，惟債息回升拖累納指偏軟。道指升162點，報35264點；納指跌72點，報14788點；標指升4點，報4436點。

【開市9點半】雷軍豪言小米3年內手機銷量全球第一 「港股實名制」擬推遲至2022年下半年推出

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責任編輯︰梁浩碩