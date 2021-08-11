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【科技股女股神】Cathie Wood減持中概股步伐未止　但不會「拒諸門外」

股市 08:39 2021/08/11

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【科技股女股神】Cathie Wood減持中概股步伐未止　但不會「拒諸門外」

科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下基金減持中概股步伐未止。根據彭博匯編數據顯示，截至8月9日，Cathie Wood旗下旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK）管理的230億美元資產中，最新只有0.18%投資於中國企業，遠遠低於2月時的8%，亦較7月底時的0.32%再有所縮減。

Cathie Wood表示，中國股票的估值可能仍在一段時間保持低迷，但不會「拒諸門外」。

對於現時中國股票是否不可投資，Cathie Wood表示，目前正觀察的所有領域，這些公司的市盈率及估值結構正下降，很可能不會短期內恢復，甚至還會有下行空間。不過，她相信會在創新領域中找到一些非常有趣的公司，所以將對中國股票保持開放態度。

目前，已經有迹象表明投資者正嘗試撈底，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 昨日領升大市，北水力吸科技股，昨日淨買騰訊及美團各31.8億及18.6億元，而騰訊3日累計淨流入124億元，成為北水撈底首選。

【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR

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責任編輯︰梁浩碩

港股 Cathie Wood 中國概念股

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