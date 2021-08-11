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美媒：霍楚將取代科莫 成為紐約州首位女性州長

股市 03:00 2021/08/11

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紐約州州長科莫（左）宣布辭職，此前被指涉嫌性騷擾11位女性，將由副州長霍楚（右）接替，成為紐約州首位女性州長。（法新社資料圖片）

美國媒體CNN消息，62歲的紐約州副州長凱西‧霍楚（Kathy Hochul）很快將取代科莫（Andrew Cuomo）成為紐約州首位女性州長。

霍楚在推特發文稱，「我同意科莫州長辭職的決定。這是正確的做法，也符合紐約民眾的最大利益。作為在各級政府工作過的人和下一個繼任者，我已經準備好以紐約州第57任州長的身份領導紐約州。」

此前，據CNN報道，當地時間8月10日，美國紐約州州長科莫發表電視講話，宣布他將辭去紐約州州長一職，該決定將在14天內生效。

紐約州地檢署在8月3日發布的調查報告稱，科莫對多名女性進行性騷擾違反了州法律。科莫多次否認該指控，但在講話中稱其「與人們過分親密」，並對這些女性道歉。

此前，美國總統拜登、眾議院議長佩洛西及紐約州超過三分之二的州參議員呼籲科莫辭職。

科莫在面對不下台就可能被彈劾的壓力，宣布辭職，將在14天內離開，副州長Kathy Hochul將接任。科莫重申，自己沒有性騷擾過任何人，但是的確在與女下屬對話和觸碰對方時欠缺考慮。

現年63歲的科莫說，「我認為我從來沒有對任何人越綫，但未曾意識到這條綫已經被重新劃過了。」這一決定標誌着科莫長達數十年從政生涯，以令人驚愕的方式結束。最初，在紐約州司法部長Letitia James發現他違反多項聯邦和州法律後，科莫拒絶辭職。縣檢察官正在考慮刑事指控，相關涉事女性考慮對其提起民事訴訟。

科莫對紐約司法部長所說的、被他性騷擾的11名女性道歉。他說這份調查報告不實，但為了符合紐約州人民的最大利益，他決定辭職。科莫稱，自己沒有故意性騷擾任何人，如果對他人有冒犯，他願意承擔全部責任。

調查指紐約州長科莫確涉性騷擾 拜登籲引咎辭職

拜登一改口風 指科莫或需引咎辭職

女助手也指控科莫性騷擾 關門獨處時不當觸摸

編輯：李勝君

美股 下台 彈劾 紐約州 民事訴訟 拜登 佩洛西 性騷擾 辭職 美國

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