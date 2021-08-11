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美媒：部分民主黨人反對 恐令鮑威爾無法連任

股市 02:32 2021/08/11

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據美媒報道，美國國會部分民主黨人的反對，可能導致鮑威爾無法連任聯儲局主席。（法新社資料圖片）

據美媒報道，美國國會部分民主黨人的反對，可能導致鮑威爾無法連任聯儲局主席。

《華爾街日報》援引未具名知情人士報道，拜登經濟團隊的成員普遍支持鮑威爾連任美國聯儲局主席一職，但是包括馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫在內的議員日益反對，有可能導致他被替換。

知情人士表示，一些拜登政府內部人士認為，由於目前面臨一系列的經濟難題，鮑威爾連任是最安全的選項，其中包括眾議院即將就基建支出法案進行投票、通脹率高於預期，Delta毒株導致病例攀升等。

市場分析，鮑威爾是否連任可能取決於通脹將持續多久。

斯巴達資本證券首席市場經濟學家Peter Cardillo警告稱，替換聯儲局主席鮑威爾將是一個錯誤，市場可能會對換屆產生負面影響。據《華爾街日報》報道，民主黨人正在向美國總統拜登施壓，要求其提名一位更有可能加強銀行監管的人。然而，Cardillo認為不太可能發生調整。

他表示，來自更自由的民主黨的噪音很大，如果經濟朝着鮑威爾經常提到的方向發展，相信他將是安全的。關鍵在於通脹是暫時性的還是結構性的。

【儲局官員】梅斯特：重要是了解通脹是否發生變化

【儲局官員】巴爾金：美國今年通脹可望達2%目標

紐約聯儲調查：美國消費者短期通脹預期繼續升溫

【儲局議息】鮑威爾： 儲局首次討論削買債時機

【美國聯儲局】鮑威爾任期下年2月屆滿　耶倫﹕將與拜登討論鮑威爾是否獲連任聯儲局主席

編輯：李勝君

 

 

美股 美國國會 美國民主黨 馬薩諸塞 拜登 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 銀行

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