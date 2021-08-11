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Robinhood斥逾10億收購投資服務商Say Technologies

股市 02:15 2021/08/11

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美國綫上交易平台Robinhood擬斥1.4億美元，收購投資服務商Say Technologies。（法新社資料圖片）

外電報道，受散戶歡迎的美國綫上交易平台Robinhood宣布，將以約1.4億美元（約10.9億港元）現金收購Say Technologies公司。Say Technologies是一家使命驅動型公司，它建立了一個創新的溝通平台，讓投資者更容易行使所有權。

與Robinhood一樣，Say Technologies也是建立在這個信念之上：每個人都應該像華爾街內部人士一樣，擁有進入金融市場的平等機會。Robinhood與Say Technologies有一個共同的目標，那就是消除阻礙人們參與當今金融體系的障礙。

Say Technologies將繼續向現有客戶提供代理投票服務和問答平台。此外，雙方還將共同尋找新的方式，通過新產品和新體驗來擴大投資者權益。

Say Technologies聯合創始人兼CEO亞歷克斯·萊博（Alex Lebow）稱，成立Say Technologies是為了讓投資者有更好的方式，與他們擁有股票的公司接觸；同時也為公司提供一些工具，讓他們更好地瞭解和接觸其投資者的。

上月底，Robinhood在納斯達克上市，公司CEO特內夫（Vladimir Tenev）當時表示，公司成功上市後將不再局限於股票交易，Robinhood未來將提供一系列金融服務，涵蓋從存入工資支票到支付帳單，再到與朋友平分付款等。

【美股焦點】Robinhood股價單日升逾50%　「連登契媽」Cathie Wood賬面大賺

【WSB愛用券商】Robinhood遭美國金融業監管局處罰5.46億港元

【巴菲特股東大會】Robinhood首季訂單流收入增長逾兩倍　巴菲特︰Robinhood令股市賭場化

編輯：李勝君

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