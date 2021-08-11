美參院通過基建法案 　為拜登贏得重大勝利

▲ 美國參議院通過了5500億美元基建法案，為總統拜登贏得經濟議程上的重大勝利。（法新社資料圖片）

美國參議院通過了包括5500億美元的基建法案，標誌著美國將實施數十年來規模最大的公共設施支出，並為總統拜登贏得經濟議程上的重大勝利。

參議院兩黨議員周二以69對30的投票結果通過基建法案，在這個多年來困擾國會和總統的議題上取得突破。

不過兩黨合作精神很快就會煙消雲散，參議院多數黨領袖舒默立即將重心轉向一黨推進的預算決議，試圖以此通過3.5萬億美元涉及廣泛社會支出和加稅的經濟計劃。

「這是一條漫長而曲折的道路，但我們堅持了下來，到達了目的地。」舒默在投票前表示。該法案將「加強我們國家每一類重要的有形基礎設施。」

接下來，基建法案在眾議院還將面臨障礙。眾議院將休會到9月20日。被激進派施壓的議長佩洛西曾表示，在參議院通過3.5萬億美元經濟計劃預算案前，不會允許眾議院表決這份跨黨派基建法案，溫和派則敦促眾院在此之前先通過基建法案。

另外，眾議院也可能尋求修改基建法案。眾議院運輸委員會主席Peter DeFazio警告說，他對當前版本的跨黨派基建法案並不滿意，如果不做修改，該法案將在眾議院停留很長時間。

如果基建法案最終獲得兩院批准，各個州都將受益。法案包括約1100億美元用於道路和橋樑的新支出，730億美元用於電網升級，660億美元用於鐵路和美鐵（Amtrak），650億美元用於寬頻擴張。

共和黨人可以宣稱該法案將向他們的優先事項投入大量資金而不加稅，是他們取得的勝利，拜登也可以宣稱這是數十年來的一大成就，沒有包含不受歡迎的汽油稅或其它可能打擊中產階級的稅收。

參議院未能以一致同意方式批准用縮小針對範圍的措施取代加密貨幣稅報告條款。加密貨幣行業表示原始版本不公平地針對他們，而且涉及面太廣。

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編輯：李勝君