【全球芯片荒】交付時間逾20周　芯片供應短缺沒緩解迹象

▲ 全球芯片供應短缺沒緩解迹象，現時交付時間超過20周。（法新社資料圖片）

全球芯片荒未見緩解，從下單到收貨，對芯片如饑似渴的公司等待超過20周時間，表明制約著汽車製造商和電腦製造商生產的芯片短缺問題正在惡化。

根據Susquehanna Financial Group的研究，芯片交付周期在7月份達到20.2周，比上月增加超過8天。這是該公司2017年開始跟蹤相關數據以來的最長等待時間。

根據這份報告，微控制器（汽車、工業設備和家用電子產品所需的邏輯芯片）短缺狀況在7月份加劇。這類芯片的交付周期現在為26.5周，而以前通常為6至9周。對於依賴半導體的行業來說，好消息是電源管理芯片的交貨時間縮短了。

半導體供應短缺，首當其衝的是汽車行業，預計因此損失超過1000億美元的汽車銷售額。其他領域也有壓力，許多電子產品製造商——包括蘋果大公司，無法滿足其產品的所有需求。

投資者關注交付周期，尋找有關半導體用戶超額預訂和庫存積壓的線索，因為這些通常是需求下滑的預兆。芯片行業高管們認為這次不能這麼想，認為客戶比過去更願意做出長期供應承諾。

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編輯：李勝君