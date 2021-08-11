【新股IPO】心瑋醫療6609抽唔抽？五大不可不知　「街貨」少利炒作

▲ 心瑋醫療科技專注於腦卒中預防和治療微創介入等創新技術。

心瑋醫療科技（06609）周五（8月13日）前截止招股，招股反應熱烈，但認購心瑋醫療前，不妨先了解五大要點。心瑋醫療主打的神經介入賽道，市場規模由2019至2030年的複合增長率達21%，加上是次招股，「街貨」比例極低，或可憧憬上市後有更佳升幅。

五大要點

一、公司概況

心瑋醫療是一間神經介入醫療器械公司，成立於2016年6月，在中國擁有4款商業化產品，19款獲批產品及在研產品，預期於2021年商業化最多9款在研產品，並於2022年至2025年間商業化另外約10款在研產品。產品覆蓋了神經介入領域的所有主要腦卒中亞型及手術路徑。

二、核心產品

兩款核心產品分別是CaptorTM取栓器械及左心耳封堵器。Captor是為急性缺血性腦卒中而設，已在中國商業化；左心耳封堵器是為心房顫動而設，正待NMPA註冊審查。

財務數據方面，2021年第一季度，收入為1361.9萬元（人民幣，下同），去年同期36.9萬元；研發開支648.2萬元，去年同期1399萬元；虧損4129.7萬元，去年同期911.1萬元。

心瑋醫療招股詳情

▼ 點擊圖片放大 +2

三、神經介入賽道

中國的神經介入手術數目由2015年的42,900台增加至2019年的124,100台，複合年增長率為30.4%，並估計將於2030年進一步增加至210萬台，2019年至2030年的複合年增長率為29.6%。

中國的神經介入醫療器械市場的市場規模，預期將於2030年增加至489億元人民幣，2019年至2030年的複合年增長率為21%。

四、基石投資者

基石投資者星光熠熠，引入了博裕資本、清池資本、Octagon Investments、Aspex、Sage Partners、Superstring Capital、Valliance、LYFE CAPITAL、3W、Goldstream Capital等10家投資者，合計認購約6,600萬美元。

五、公眾貨源緊拙

心瑋醫療計劃發售660萬股，當中10%為香港公開發售，集資最多11.3億元，招股價介乎160元至171元，每手50股，一手入場費約8636元。

公開發售部分佔一成，即只有約66萬股（約13200手）可供分派。假設15%超額配售權獲行使，公開發售部分將最多為165萬股（即約33000手），意味「街貨」極少，一手黨中籤預期極低，這有利貨源歸邊，憧憬股份更易炒作。

相關文章：【新股IPO】心瑋醫療首日招股暫錄68.3億元孖展 超購59.5倍

【新股IPO】傳港交所向微醫查詢數據治理 微醫要求網信辦提供證明

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

編輯：區嘉俊