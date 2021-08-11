【開市9點半】雷軍豪言小米3年內手機銷量全球第一　「港股實名制」擬推遲至2022年下半年推出

（1）小米 （01810） 創辦人雷軍昨日發表演講，揚言小米手機銷量要超越三星和蘋果，在三年內拿下全球第一。此外，小米在奧運會後極速宣布，百米飛人蘇炳添將成為品牌代言人，蘇炳添直指喜歡小米，呼籲為小米加油。港股昨日連升第二日，北水連續吸資3日，累計港股流入151億元，成為撐市功臣，騰訊 （00700） 3日累計淨流入124億元，是北水撈底的首選。

【小米股價】雷軍：下一個目標是用3年時間 小米手機銷量全球第一

小米極速請中國百米男飛人蘇炳添代言 小米上季Android 5G機出貨量居首（多圖）

即睇開市9點半重點：

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（2）「港股實名制」計劃推遲至2022年下半年推行。在新制度，持牌法團及註冊機構須向聯交所提交發出交易指令的客戶的名稱及身分證明文件資料。

【港股實名制】證監會擬2022年下半年推投資者識別碼

（3）恒大 （03333） 正式官宣，證實正接觸幾間潛在獨立第三方投資者，探討出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 的部分權益。

【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升 恒大證實正探討出售資產事宜

（4）心瑋醫療－B （新上市編號：06609） 首日招股暫錄68.3億元孖展，超購59.5倍。

【新股IPO】心瑋醫療首日招股暫錄68.3億元孖展 超購59.5倍

（5）滙證發報告預測，全線下調A/H內險股目標價。首選平保H股 （02318） 及A股（滬：601318）。

【內險股】滙證：估新業務價值按年下跌、降全線內險股目標價 行業首選平保

（6）奈雪的茶 （02150） 上市後股價迅速「腰斬」，摩根大通首次覆蓋奈雪的茶，給予其「增持」評級，目標價15元。

【異動股】摩通首予奈雪的茶「增持」評級 股價漲12%高見11元

（7）沽空機構渾水（Muddy Waters）創辦人Carson Block指，投資者在過往十年，基本上都忽視了中國政策環境的反覆無常。

【監管跌市】渾水創辦人：投資者忽視中國政策反覆無常 中資股應較美資股有更大折讓

（8）著名華爾街機構投資者警告，市場可能正處於其職業生涯中最大的泡沫當中。

【市場泡沫】華爾街星級投資者警告「職業生涯中最大泡沫」 但未虞大熊市出現

（9）特斯拉Tesla（美：TSLA）7月中國出貨量暴跌七成。

【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成 歐洲等地出口飆升

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊