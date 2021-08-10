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【小米MIX 4】小米MIX 4採用CUP全面屏、屏下鏡頭 售價4999人幣起 小米平板5、CyberDog發布

Hot Talk 22:48 2021/08/10

分享：

小米MIX 4正式發布，售價4999元人民幣起。

小米 （01810） 今晚除了創辦人雷軍的年度演講外，同時發布小米MIX 4及小米平板5系列等新品。其中，小米MIX 4採用CUP全面屏，20MP前置攝像頭隱藏在屏幕之下，光線可以穿過屏幕。CUP全面屏100%全像素顯示，精度達到400ppi，同時是一塊6.67吋AMOLED微曲柔性屏。

小米表示，小米MIX4 CUP全面屏，共花了3年時間研發，研發成本超過5億元人民幣，並超過100位工程師參與。手機已申請60項專利，其中41項專利已獲批。

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性能方面，小米MIX 4搭載最新SnagDragon 888+處理器。120W有線秒充，最快15分鐘充電100%；50W無線秒充，最快28分鐘充電100%。

相機方面，小米MIX 4配備一億像素主攝，50倍潛望式長焦鏡頭，120度自由曲面超廣角鏡頭。小米MIX 4採用輕量化一體精密陶瓷，有助減重30%，顏色分別有陶瓷白、陶瓷黑、影青灰。

雷軍：下一個目標是用3年時間 小米手機銷量全球第一【下一頁】

小米MIX4 8GB+128GB售價4,999元、8GB+256GB售價5,299元、12GB+256GB售價5,799元、12GB+512GB售價6,299元。

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小米平板5則重515g，厚6.86mm，有深锖色、炫白色、墨綠色三種顏色。小米平板5 Pro搭載驍龍870，5600mAh電池，67W疾速秒充，67分鐘充電100%。小米平板5系列定價1999元起。

另外小米發布小米電視6、高端智能音箱Xiaomi Sound、放生四足機器人CyberDog等產品。

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編輯：陳健婷

 

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