【ET開市直擊】騰訊、美團有承接 恒大系趁反彈要走？（節目重溫－附Time code）

港股上日造好，兩大科網股騰訊 （00700） 及美團 （03690） 帶領港股上揚。科網股是否已消化被受監管的壞消息？另外，恒大洽售資產，對股價刺激作用有多大？小米 （01810） 產品發布會後，市場又是否受落？獨立股評人唐牛，今早9點於《ET開市直擊》為你談股論市。（開聲聽↓）

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00：00 - 港股今日焦點速報 睇實北水點走

00：30 - 外圍市況速報

02：15 - 美國參議院通過萬億基建方案 「收水」之路不遠矣？

05：25 - 港股市況速報＋北水盤路速報

06：15 - 港股市況預測 恒生指數區間範圍

07：55 - 話你知牛熊證街貨重倉區＋恒指街貨例的啟示性

10：45 - 小米 （01810） 矢志三年內做全球手機品牌一哥 對小米股價啟示

17：25 - 美團 （03690） 傳罰款金額10億美元有幾傷？

19：57 - 恒大證實出售資產刺激股價 短綫可跟車？

24：05 - 港股開市前市況速報

24：42 - ET個股推介：復星醫藥 （02196）

25：55 - 股票分析：龍湖集團 （00960） 股價前景分析

27：44 - 股票分析：新特能源 （01799） 股價前景分析

29：24 - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景分析

30：25 - 股票分析：長城汽車 （02333） 股價前景分析

31：15 - 股票分析：信達生物 （01801） 股價前景分析

31：59 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景分析

33：05 - 港股開市後市況速報

34：20 - 水泥股板塊前景如何？有何推介？

35：28 - 股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景分析

36：25 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景分析

37：15 - 股票分析：海天國際 （01882） 股價前景分析

38：35 - 美股分析：Robinhood 值得買入短炒嗎？

40：25 - 股票分析：越秀交通基建 （01052） 股價前景分析

41：38 - 股票分析：新城悅服務 （01755） 股價前景分析

42：10 - 美國經濟前景點睇？美股短期見頂？

44：37 - 股票分析：長實集團 （01113） 股價前景分析

46：01 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景分析

47：54 - 股票分析：眾安在綫 （06060） 股價前景分析

48：41 - 股票分析：阜博集團 （03738） 股價前景分析

49：25 - 港股開市後市況速報

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