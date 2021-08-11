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【ET開市直擊】騰訊、美團有承接 恒大系趁反彈要走？（節目重溫－附Time code）

股市 08:55 2021/08/11

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港股上日造好，兩大科網股騰訊  （00700）  及美團  （03690） 帶領港股上揚。科網股是否已消化被受監管的壞消息？另外，恒大洽售資產，對股價刺激作用有多大？小米  （01810）  產品發布會後，市場又是否受落？獨立股評人唐牛，今早9點於《ET開市直擊》為你談股論市。（開聲聽↓）

Time code：

00：00 - 港股今日焦點速報　睇實北水點走
00：30 - 外圍市況速報　
02：15 - 美國參議院通過萬億基建方案　「收水」之路不遠矣？
05：25 - 港股市況速報＋北水盤路速報
06：15 - 港股市況預測　恒生指數區間範圍
07：55 - 話你知牛熊證街貨重倉區＋恒指街貨例的啟示性
10：45 - 小米 （01810） 矢志三年內做全球手機品牌一哥　對小米股價啟示
17：25 - 美團 （03690） 傳罰款金額10億美元有幾傷？
19：57 - 恒大證實出售資產刺激股價　短綫可跟車？
24：05 - 港股開市前市況速報
24：42 - ET個股推介：復星醫藥 （02196）
25：55 - 股票分析：龍湖集團 （00960） 股價前景分析
27：44  - 股票分析：新特能源 （01799） 股價前景分析
29：24  - 股票分析：特步國際 （01368） 股價前景分析
30：25  - 股票分析：長城汽車 （02333） 股價前景分析
31：15  - 股票分析：信達生物 （01801） 股價前景分析
31：59  - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景分析
33：05 - 港股開市後市況速報
34：20 - 水泥股板塊前景如何？有何推介？
35：28 - 股票分析：華潤啤酒 （00291） 股價前景分析
36：25 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景分析
37：15 - 股票分析：海天國際 （01882） 股價前景分析
38：35 - 美股分析：Robinhood 值得買入短炒嗎？
40：25 - 股票分析：越秀交通基建 （01052） 股價前景分析
41：38 - 股票分析：新城悅服務 （01755） 股價前景分析
42：10 - 美國經濟前景點睇？美股短期見頂？
44：37 - 股票分析：長實集團 （01113） 股價前景分析
46：01 - 股票分析：舜宇光學 （02382） 股價前景分析
47：54 - 股票分析：眾安在綫 （06060） 股價前景分析
48：41 - 股票分析：阜博集團 （03738） 股價前景分析
49：25 - 港股開市後市況速報
49：49 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp（9613 3819）留言提問。

立即觀看：https：//video.hket.com/video/3029492/

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