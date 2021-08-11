小米雷軍：目標3年內手機銷量成全球第一

小米集團（1810）創始人、董事長兼CEO雷軍周二（10）晚出席小米秋季新品發佈會兼發表年度演講，揚言小米當前的主要任務是真正站穩手機市場全球第二，並提出要在3年內取得全球第一的目標。

據Canalys等協力廠商研究機構報告，小米手機2021第二季度出貨量達5310萬，同比增長86.6%，以17%的份額超越蘋果，首次排名全球第二。雷軍在演講中回憶，7年前小米提出過用5到10年時間登頂全球第一，但受到了不少質疑。當時，雷軍的回應是「夢想還是要有的，萬一實現了呢？」今天小米再次朝着全球第一的目標進發，雷軍對此的看法則是：「夢想一定要有，夢想也一定會實現！」

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此外，根據國際調研公司Strategy Analytics發佈的最新報告，2021年第二季度，小米以1270萬台的出貨量、67.1%的同比增長率和25.3%的市場份額，超越三星和蘋果成為歐洲最大的智能手機廠商。目前，小米已在22個國家和地區的智能手機市場佔有率排名第一。

今年也是小米第三年入選《財富》世界500強。作為「互聯網相關行業進步最快的500強企業」，小米集團憑藉2020年度2459億元的年收入，在榜單位列第338位，相較上一年提升84位。進入2021年，小米增長速度迅猛，營收和利潤均呈現爆發式增長，給市場和消費者注入一劑強心劑。2021年第一季度小米總營收達769億元，同比增長54.7%；經調整淨利潤人民幣61億元，同比增長163.8%。

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雷軍提到，「不要低估世界級巨頭的實力。我們還是一個年輕的公司，需要非常冷靜看到差距，繼續夯實基礎，穩打穩紮，當前小米的任務是真正站穩全球第二。」

「只有把小米辦成一家偉大的公司，才不會辜負用戶的信任。」雷軍說。

雷軍表示，米粉的支持是小米衝擊全球第一的底氣所在。為了感謝米粉一直以來的支持，在小米手機誕生十周年之際，小米將以1999元人民幣紅包的形式，在小米商城回饋購買過第一代小米手機的初代米粉。該項回饋沒有使用門檻和任何套路，總金額將達3.7億元。

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記者：張以正