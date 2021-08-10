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【美股焦點】三大指數齊升 能源股反彈

股樓投資 22:28 2021/08/10

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美股三大指數周二（10日）開市微升，道瓊斯工業平均指數升33.32點及0.09%，報35,135.17點，標準普爾500指數升3.44點及0.08%，報4,435.79點，納斯達克指數升27.56點及0.19%，報14,887.74點，投資者觀望分別於周三(11日)及周四(12日)發布的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）。

周一（9日）受油價下跌拖累的能源股全線反彈，雪佛龍（CVX）及埃克森美孚（XOM）周二上漲超過 1%，紐約原油上漲3.20%，每桶報68.61美元，倫敦布倫特原油升2.93%，每桶報71.06美元。

美國新冠肺炎新增確診數字急劇上升，刺激抗疫概念股上揚，聯合保健產品(AHPI.O)升超43.33%，諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.O)漲9.94%，Vir Biotechnology(VIR.O)漲3.99%，OCUGEN INC(OCNG.O)漲3.6%。

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 美元

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