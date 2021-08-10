【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成　歐洲等地出口飆升

特斯拉Tesla（美：TSLA）7月中國出貨量，由6月的26138輛跌至7月的8621輛，按月暴跌近7成。然而，出口從5017輛升至24347輛，大部分車輛是運往歐洲，意味Tesla中國7月份整體出貨量只下跌0.6%至32968輛。

Tesla中國製造的汽車除了出口到歐洲，還會運往日本、澳洲、紐西蘭和香港。Tesla上月推出一款更便宜的版本，也可能令一些客戶延遲了購買，直接影響了國內的出貨量，預計這些新版本會在未來幾個月開始交付。

中國出售的Model Y標準續航版補貼後售價為27.6萬元人民幣，比原來的長續航版價格低約兩成；Tesla亦將Model 3基礎版的售價下調1.5萬至23.59萬人幣。

Tesla於4月上海車展中遭到車主抗議，引發輿論。公司本身亦要面對來自中國造車新勢力的挑戰，包括蔚來（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV） （09868） 等。

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編輯：區嘉俊