  • 29°C
香港時間 : 2021810日 (二) 22:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla國內7月出貨量跌七成　歐洲等地出口飆升

股市 21:36 2021/08/10

分享：

特斯拉Tesla（美：TSLA）7月中國出貨量，由6月的26138輛跌至7月的8621輛，按月暴跌近7成。然而，出口從5017輛升至24347輛，大部分車輛是運往歐洲，意味Tesla中國7月份整體出貨量只下跌0.6%至32968輛。

Tesla中國製造的汽車除了出口到歐洲，還會運往日本、澳洲、紐西蘭和香港。Tesla上月推出一款更便宜的版本，也可能令一些客戶延遲了購買，直接影響了國內的出貨量，預計這些新版本會在未來幾個月開始交付。

中國出售的Model Y標準續航版補貼後售價為27.6萬元人民幣，比原來的長續航版價格低約兩成；Tesla亦將Model 3基礎版的售價下調1.5萬至23.59萬人幣。

Tesla於4月上海車展中遭到車主抗議，引發輿論。公司本身亦要面對來自中國造車新勢力的挑戰，包括蔚來（美：NIO）、小鵬汽車（美：XPEV） （09868） 等。

相關文章：【比亞迪股價】比亞迪7月新能源車銷量增2.34倍　股價升4%、傳明年向Tesla供應「刀片電池」

【Tesla業績】Tesla業績超預期　純利首次破十億美元、增長10倍　投資Bitcoin蝕2300萬美元

編輯：區嘉俊

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 蔚來（美：NIO）

上一篇文章

【恒指夜期+北水】騰訊ADR靠穩　夜期跌24點　北水再吸55億（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟數據】美國非農業生產力增2.3% 遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升　恒大證實正探討出售資產事宜
【恒大危機】傳國資及民企擬入股恒大系、恒大系股份勁升　恒大證實正探討出售資產事宜
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR升近10元　北水兩日買騰訊93億　中外資齊買（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR升近10元　北水兩日買騰訊93億　中外資齊買（不斷更新）
【恒指夜期+北水】騰訊ADR靠穩　夜期跌24點　北水再吸55億（不斷更新）
【恒指夜期+北水】騰訊ADR靠穩　夜期跌24點　北水再吸55億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【人民幣定期存款】人幣短存罕現10.5厘超高息 大行罕有加息搶存
【新股IPO】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元 基投有名人之後（附短片）
【新股IPO】心瑋醫療6609今日起招股　一手入場費8636元 基投有名人之後（附短片）